Взрывы в России, последствия атаки "Шахедами" и продвижение на фронте: хронология 1078 дня войны
Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже 1078 сутки. Оккупанты продолжают терроризировать мирных украинцев и не оставляют попыток захватить все больше наших территорий.
О ситуации на фронте, военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак и других главных новостях 5 февраля рассказывает 24 Канал.
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В ночь на 5 февраля в Киеве раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА и возможной работе ПВО. На левом берегу столицы работают силы ПВО, В Харькове ночью прогремели два взрыва из-за атаки "Шахедами". Враг попал по административному зданию в Салтовском районе. Российские войска 4 февраля продолжили наземные атаки в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Не было продвижений у них и на Харьковщине в районе Волчанска, на Лиманском направлении и в сторону Боровой. Но на Купянском направлении россияне продвинулись. Они наступали на восток от города в районе Петропавловки и на юго-восток в районе Песчаного. Геолокационные кадры показывают продвижение в центр Западного, что к северу от Купянска. На Северском направлении оккупанты продолжали наступать, но подтвержденных продвижений не сделали. То же касается атак на Часов Яр, на Торецк, в районе Курахово и даже на Покровск. 3 и 4 февраля российские войска атаковали возле Большой Новоселки, на север возле Нового Комара и на юго-запад возле Новоселки, но не продвигались. Это же касается и Запорожской области и Днепровского направления. Там они напрасно атаковали к востоку от Херсона в районе Антоновки и Приднепровского. В Краснодарском крае России ночью 5 февраля "обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов". Такое заявление сделали местные власти. Однако, очевидцы показали кадры, на которых видно пожар и прилет. Украинские осинтеры предполагают, что речь идет о нефтебазе ООО "Албашнефть". Ведь это единственное нефтеперерабатывающее предприятие, расположено возле Каневского района в Краснодарском крае. Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно российско-украинских переговоров. Он не привел детали, но сказал, что процесс движется. По его словам, США общаются не только с Киевом и Москвой. У нас запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, учитывая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии на самом деле идут достаточно хорошо, Сегодня мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватны, мы не можем терять миллионы людей, Украина никогда не признает оккупированные территории такими, принадлежащими в состав России. Пусть кто бы этого ни хотел – Путин или кто-то другой. Мы не можем ни нарушать присягу, которую мы давали людям, которые отдали свою жизнь ради нас в этой войне. Мы не можем нарушать конституцию и мы не можем признавать оккупированные территории российскими, Завершение войны в Украине должно произойти на справедливых условиях. Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц в очередной раз подтвердил желание Дональда Трампа положить конец войне. Что удивительно, половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну и закончить ее справедливым способом, который предотвратит будущие войны. И мы получаем всевозможные обращения, но сегодня мне нечего подтвердить или сообщить,
В Киеве ночью раздавались взрывы
– писал Виталий Кличко в 00:26.
В Харькове прогремели взрывы, есть несколько прилетов в разных районах
Атаки врага продолжались на всех фронтах, но ISW зафиксировал продвижение только на одном направлении
Дроны поразили нефтебазу в Краснодарском крае
Переговоры между Украиной и Россией идут хорошо, – Трамп
– отметил он.
Украина не может вернуть все свои территории сегодня, – Зеленский
– четко сказал президент Зеленский.
– объяснил Зеленский.
Половина мира пытается помочь Трампу завершить войну в Украине, Майк Волц
– отметил Майк Волц.
В ночь на 5 февраля в Киеве раздавались взрывы.
Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА и возможной работе ПВО.
На левом берегу столицы работают силы ПВО,
В Харькове ночью прогремели два взрыва из-за атаки "Шахедами".
Враг попал по административному зданию в Салтовском районе.
Российские войска 4 февраля продолжили наземные атаки в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Не было продвижений у них и на Харьковщине в районе Волчанска, на Лиманском направлении и в сторону Боровой.
Но на Купянском направлении россияне продвинулись. Они наступали на восток от города в районе Петропавловки и на юго-восток в районе Песчаного. Геолокационные кадры показывают продвижение в центр Западного, что к северу от Купянска.
На Северском направлении оккупанты продолжали наступать, но подтвержденных продвижений не сделали. То же касается атак на Часов Яр, на Торецк, в районе Курахово и даже на Покровск.
3 и 4 февраля российские войска атаковали возле Большой Новоселки, на север возле Нового Комара и на юго-запад возле Новоселки, но не продвигались. Это же касается и Запорожской области и Днепровского направления. Там они напрасно атаковали к востоку от Херсона в районе Антоновки и Приднепровского.
В Краснодарском крае России ночью 5 февраля "обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов". Такое заявление сделали местные власти.
Однако, очевидцы показали кадры, на которых видно пожар и прилет.
Украинские осинтеры предполагают, что речь идет о нефтебазе ООО "Албашнефть". Ведь это единственное нефтеперерабатывающее предприятие, расположено возле Каневского района в Краснодарском крае.
Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно российско-украинских переговоров. Он не привел детали, но сказал, что процесс движется.
По его словам, США общаются не только с Киевом и Москвой.
У нас запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, учитывая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии на самом деле идут достаточно хорошо,
Сегодня мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватны, мы не можем терять миллионы людей,
Украина никогда не признает оккупированные территории такими, принадлежащими в состав России. Пусть кто бы этого ни хотел – Путин или кто-то другой.
Мы не можем ни нарушать присягу, которую мы давали людям, которые отдали свою жизнь ради нас в этой войне. Мы не можем нарушать конституцию и мы не можем признавать оккупированные территории российскими,
Завершение войны в Украине должно произойти на справедливых условиях. Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц в очередной раз подтвердил желание Дональда Трампа положить конец войне.
Что удивительно, половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну и закончить ее справедливым способом, который предотвратит будущие войны. И мы получаем всевозможные обращения, но сегодня мне нечего подтвердить или сообщить,