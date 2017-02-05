Взрывы в России, последствия атаки "Шахедами" и продвижение на фронте: хронология 1078 дня войны

Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже 1078 сутки. Оккупанты продолжают терроризировать мирных украинцев и не оставляют попыток захватить все больше наших территорий.

О ситуации на фронте, военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак и других главных новостях 5 февраля рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Атаки врага продолжались на всех фронтах, но ISW зафиксировал продвижение только на одном направлении