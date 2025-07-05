Россия снова терроризирует "Шахедами": в каких областях существует угроза удара
Россия вечером 5 июля снова запустила по Украине "Шахеды". Воздушные силы предупреждают об опасности.
Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. Где движутся российские "Шахеды", следит 24 Канал.
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Где движутся "Шахеды"
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Вражеские БпЛА на Донетчине курсом на север. Сумщина – угроза применения врагом ударных БпЛА. Запорожская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Вражеские БпЛА на Донетчине курсом на север.
Сумщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Запорожская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.