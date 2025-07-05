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24 Канал Новости Украины Россия снова терроризирует "Шахедами": в каких областях существует угроза удара
5 июля, 20:49
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Россия снова терроризирует "Шахедами": в каких областях существует угроза удара

София Рожик

Россия вечером 5 июля снова запустила по Украине "Шахеды". Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. Где движутся российские "Шахеды", следит 24 Канал.

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Где движутся "Шахеды"

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

21:04, 05 июля

  • Группа ударных БпЛА в Донецкой области продолжает движение на север.
  • Группа вражеских БПЛА на севере Сумщины курсом на юг.
20:40, 05 июля

Вражеские БпЛА на Донетчине курсом на север.

20:39, 05 июля

Сумщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:30, 05 июля

Запорожская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.