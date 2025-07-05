Россия снова терроризирует "Шахедами": в каких областях существует угроза удара

Россия вечером 5 июля снова запустила по Украине "Шахеды". Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. Где движутся российские "Шахеды", следит 24 Канал.

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Где движутся "Шахеды"

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте