В Донецкой области – масштабный пожар из-за атаки БПЛА: его тушили более 5 часов

В ночь на 5 мая Россия запустила по Украине ударные дроны. В частности, враг обстрелял Донецкую область, вызвав там пожар большого масштаба.

Ночью враг атаковал дронами предприятие в одном из сел Александровской общины, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно

Спасатели в Донецкой области более 5 часов тушили масштабный пожар площадью 1100 квадратных метров, возникший в результате российского обстрела.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар в Донецкой области / Фото ГСЧС

Напомним, что ночью враг ударил по Украине более сотней дронов различных типов. Также противник применил против Сумщины две баллистические ракеты. Так, в Конотопе прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги. Там российские ракеты повредили объект инфраструктуры.

К слову, 4 мая масштабный пожар произошел в лесу вокруг города Изюма. Там детонировали российские боеприпасы, оставленные врагом во время оккупации. Пламя охватило 80 гектаров на территории Песчанского лесничества. В результате переброски огня загорелась крыша двухэтажного жилого дома, частный дом, гаражи. Власти осуществили эвакуацию местных жителей.