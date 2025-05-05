Уночі ворог атакував дронами підприємство в одному з сіл Олександрівської громади, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо

Рятувальники Донеччини понад 5 годин гасили масштабну пожежу площею 1100 квадратних метрів, що виникла внаслідок російського обстрілу.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Пожежа на Донеччині / Фото ДСНС

Нагадаємо, що уночі ворог вдарив по Україні понад сотнею дронів різних типів. Також противник застосував проти Сумщини дві балістичні ракети. Так, в Конотопі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Там російські ракети пошкодили об'єкт інфраструктури.

До слова, 4 травня масштабна пожежа сталася у лісі навколо міста Ізюм. Там детонували російські боєприпаси, залишені ворогом під час окупації. Полум'я охопило 80 гектарів на території Піщанського лісництва. Внаслідок перекидання вогню загорівся дах двоповерхового житлового будинку, приватний будинок, гаражі. Влада здійснила евакуацію місцевих жителів.