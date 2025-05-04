Надвечір 4 травня очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про надзвичайну ситуацію в Ізюмському районі. Там загорівся ліс внаслідок детонації боєприпасів, залишених російськими військами під час окупації, передає 24 Канал.

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Що відомо

Готується евакуація місцевих жителів, адже вогонь дістався до житлових будинків біля лісу,

– наголосив посадовець.

За його словами, на місці працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.

Через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою.

До слова, у ДСНС Харківської області раніше розповіли, що упродовж 4 травня території лісгоспів регіону триває ліквідація 11 пожеж, 5 з яких пов'язані з ворожими обстрілами.

Служба повідомила, що вранці ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га.

Нагадаємо, що нещодавно у Житомирі сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів, внаслідок чого зачинилися школи.