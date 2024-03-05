Враг маневрирует, – Гуменюк сказала, откуда россияне запускают "Шахеды"

Ночью оккупанты применили против Украины 22 "Шахеды". Защитники неба сбили 18 дронов в пределах Одесской области. Враг пытается маневрировать.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны. Наталья Гуменюк сообщила, откуда именно захватчики запускали дроны сегодня и делают это обычно, передает 24 Канал.

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Пусковая площадка – абсолютно законная цель

Враг маневрирует, сознательный, что для нас подобная площадка пусковая – абсолютно законная цель. В основном мы наблюдаем запуски таких дронов с территории временно оккупированного Крыма, более-менее нам известные локации, с которых это происходит, и с восточного побережья Азовского моря, непосредственно с территории России,

– рассказала Гуменюк.

Добавила, что на этот раз дроны, очевидно, направлялись с временно оккупированного Крыма. Часть пути прокладывали над акваторией Черного моря.

Руководитель пресс-центра отметила, то, что подобные площадки существуют и где они существуют, наши военные осознают, понимают и владеют информацией.

"Также мы осведомлены, что враг, и это понятно, мощно организует противовоздушную оборону этих объектов, поскольку понимает, что это основной способ террора сегодня для него", – отметила Гуменюк.

В частности, на фоне того, что ракетные атаки почти свернуты. Ведь использование ракет для оккупантов затруднено из-за нашего мощного давления на российскую авиацию. Поэтому агрессор пытается компенсировать это именно дронами.

Поэтому работа над этим ведется и в принципе сезон "хлопка" в Крыму никто не закрывал, а весна его распространяет,

– подчеркнула Гуменюк.

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