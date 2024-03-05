Враг маневрирует, – Гуменюк сказала, откуда россияне запускают "Шахеды"
Ночью оккупанты применили против Украины 22 "Шахеды". Защитники неба сбили 18 дронов в пределах Одесской области. Враг пытается маневрировать.
Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны. Наталья Гуменюк сообщила, откуда именно захватчики запускали дроны сегодня и делают это обычно, передает 24 Канал.
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Пусковая площадка – абсолютно законная цель
Враг маневрирует, сознательный, что для нас подобная площадка пусковая – абсолютно законная цель. В основном мы наблюдаем запуски таких дронов с территории временно оккупированного Крыма, более-менее нам известные локации, с которых это происходит, и с восточного побережья Азовского моря, непосредственно с территории России,
– рассказала Гуменюк.
Добавила, что на этот раз дроны, очевидно, направлялись с временно оккупированного Крыма. Часть пути прокладывали над акваторией Черного моря.
Руководитель пресс-центра отметила, то, что подобные площадки существуют и где они существуют, наши военные осознают, понимают и владеют информацией.
"Также мы осведомлены, что враг, и это понятно, мощно организует противовоздушную оборону этих объектов, поскольку понимает, что это основной способ террора сегодня для него", – отметила Гуменюк.
В частности, на фоне того, что ракетные атаки почти свернуты. Ведь использование ракет для оккупантов затруднено из-за нашего мощного давления на российскую авиацию. Поэтому агрессор пытается компенсировать это именно дронами.
Поэтому работа над этим ведется и в принципе сезон "хлопка" в Крыму никто не закрывал, а весна его распространяет,
– подчеркнула Гуменюк.
Какие последствия ночной атаки россиян
- В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 5 марта оккупанты атаковали 22 ударными беспилотниками типа "Shahed". Запускали их из Балаклавы, что в Крыму.
- Наша ПВО сбила 18 "Шахедов". Все уничтожили в пределах Одесской области. К сожалению, там не обошлось без вражеских попаданий.
- Так, в Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали. Кстати, это оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабной войны.
- Также в рекреационной зоне есть повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками.
- Предварительно, обошлось без пострадавших.
- В Силах обороны Юга отметили, что оккупанты повторили преступную тактику маневров над жилыми и промышленными районами Одессы, что создавало реальную угрозу мирным жителям.