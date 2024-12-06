Россия запустила "Шахеды": где летят ударные беспилотники
Почти каждую ночь враг запускает "Шахеды", а в последнее время дроны летают и днем. Так было и 6 декабря, на День ВСУ и на Николая. Например, днем беспилотники заходили на Сумщину. 24 Канал расскажет, где сейчас тревога из-за атаки БпЛА.
На Николая Россия обстреляла Кривой Рог и Запорожье. В обоих городах увеличивается раненых, есть погибшие. Дети также в больницах с травмами. Враг декларирует желание мира и называет украинцев своими братьями – а на самом деле убивает нас.
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Где тревога вечером 6 декабря и ночью 7 декабря
Группа "Шахедов" с юга приближается к Очакову – ВС. Первая группа "Шахедов" с Черного моря приближается к Одесской области, в районе Затоки. "Шахеды" с Херсонщины полетели на Днепропетровщину, а затем на Кировоградщину. В Кривом Роге прогремели взрывы – предварительно, работа ПВО.
ВС информирует о движении "Шахедов"
Где летят дроны
Где сейчас тревога
ВС о движении дронов-камикадзе
Группа "Шахедов" с юга приближается к Очакову – ВС.
Первая группа "Шахедов" с Черного моря приближается к Одесской области, в районе Затоки.
"Шахеды" с Херсонщины полетели на Днепропетровщину, а затем на Кировоградщину.
В Кривом Роге прогремели взрывы – предварительно, работа ПВО.