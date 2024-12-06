Россия запустила "Шахеды": где летят ударные беспилотники

Почти каждую ночь враг запускает "Шахеды", а в последнее время дроны летают и днем. Так было и 6 декабря, на День ВСУ и на Николая. Например, днем беспилотники заходили на Сумщину. 24 Канал расскажет, где сейчас тревога из-за атаки БпЛА.

На Николая Россия обстреляла Кривой Рог и Запорожье. В обоих городах увеличивается раненых, есть погибшие. Дети также в больницах с травмами. Враг декларирует желание мира и называет украинцев своими братьями – а на самом деле убивает нас.

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Где тревога вечером 6 декабря и ночью 7 декабря