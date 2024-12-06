Россия запустила "Шахеды": где летят ударные беспилотники

6 декабря 2024, 22:38
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Автор: Ирина Чеботникова

Почти каждую ночь враг запускает "Шахеды", а в последнее время дроны летают и днем. Так было и 6 декабря, на День ВСУ и на Николая. Например, днем беспилотники заходили на Сумщину. 24 Канал расскажет, где сейчас тревога из-за атаки БпЛА.

На Николая Россия обстреляла Кривой Рог и Запорожье. В обоих городах увеличивается раненых, есть погибшие. Дети также в больницах с травмами. Враг декларирует желание мира и называет украинцев своими братьями – а на самом деле убивает нас.

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Где тревога вечером 6 декабря и ночью 7 декабря

23:19, 06 декабря

ВС информирует о движении "Шахедов"

  • "Шахеды" на севере Полтавщины курсом на северо-восток.
  • Группа "Шахедов" на границе Николаевской и Кировоградской областей держит курс на север.
  • Группа "Шахедов" на севере Одесской области движется вдоль границы с Молдовой на северо-запад.
  • "Шахеды" на юге Николаевщины движутся вдоль Тилигульского лимана на северо-запад.
22:44, 06 декабря

Группа "Шахедов" с юга приближается к Очакову – ВС.

22:42, 06 декабря

Где летят дроны

  • "Шахеды" на юге Полтавщины курсом на Миргород.
  • Группа "Шахедов" в центре Николаевщины курс на запад.
  • Группа "Шахедов" в Одесской области, южнее Белгород-Днестровского курсом на северо-запад.
  • Новая группа "Шахедов" с Черного моря приближается к Одесской области, в районе Затоки!
22:33, 06 декабря

Где сейчас тревога

22:29, 06 декабря

Первая группа "Шахедов" с Черного моря приближается к Одесской области, в районе Затоки.

22:11, 06 декабря

ВС о движении дронов-камикадзе

  • "Шахеды" на востоке Кировоградщины продолжают движение на север.
  • Новая группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.
  • Группа "Шахедов" над акваторией Черного моря курсом на Одесскую область.
     
21:54, 06 декабря

"Шахеды" с Херсонщины полетели на Днепропетровщину, а затем на Кировоградщину.

21:54, 06 декабря

В Кривом Роге прогремели взрывы – предварительно, работа ПВО.