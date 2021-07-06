Укр Рус
24 Канал Новости Украины Били по гражданской инфраструктуре, порту и ТЦК: все о терроре "Шахедами" 6 июля
6 июля, 12:30
21

Били по гражданской инфраструктуре, порту и ТЦК: все о терроре "Шахедами" 6 июля

Полина Буянова

В ночь на 6 июля российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под основным ударом вражеских "Шахедов" оказалась Николаевская и Полтавская области.

Что известно о ночном терроре "Шахедами" и последствиях обстрела – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Россия ударила по спасателям во время ликвидации последствий обстрелов Харькова и Херсона

Ночью 6 июля россияне запустили БпЛА

12:27, 06 июля

В Николаеве есть пострадавшие

Из-за атаки в Николаеве повреждены 10 жилых домов, заведение питания и банк, сейчас там продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Среди раненых – 31-летняя женщина в состоянии средней тяжести, которую госпитализировали, а также 35-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь на месте.

Кроме того, спасатели тушили 2 пожара, возникших в частном секторе города: нежилого двухэтажного дома (площадью 50 квадратных метров) и кровли другого жилого дома (площадью 20 квадратных метров).

Последствия удара по Николаеву / Фото: Николаевская ОВА

12:22, 06 июля

Оккупанты ударили по спасателям в Харькове и Херсоне

В ГСЧС сообщили, что ночью враг ударил по Харькову с помощью БПЛА. После прибытия спасателей на место пожара, оккупанты нанесли повторный удар. Личный состав не пострадал – пожарные вовремя спустились в укрытие. В результате обстрела была повреждена пожарная автоцистерна.

В Херсоне после вражеского обстрела на территории автозаправочной станции возник пожар. Во время его тушения враг целенаправленно атаковал спасателей повторно. К счастью, личный состав и гражданские не пострадали.

12:16, 06 июля

В Кременчуге враг ударил по зданию ТЦК и СП

Около 9:35 враг атаковал беспилотниками Кременчуг на Полтавщине.

В Сухопутных войсках сообщили, что в результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.

По информации Сил обороны, раненых и погибших среди военнослужащих и работников ТЦК и СП нет. На месте работают экстренные службы.

Россия ударила по Кременчугу / Фото: местные телеграм-каналы

12:04, 06 июля

Россияне массированно атаковали Николаев

Виталий Ким сообщил, что под вражеским ударом была портовая инфраструктура Николаева.

В результате атаки повреждены склады и электросети. Пострадавших нет, 
– добавил глава ОВА.

Ночью ударам подвергся и Николаевский район – там дроны атаковали Коблевскую громаду. В результате обстрела в Рыбаковке были повреждены 13 частных домов, несколько зданий на территории баз отдыха, помещение отделения "Укрпочты" и магазин.

Также повреждена линия электропередач – сейчас без света 531 абонент.

12:01, 06 июля

"Шахеды" атаковали Запорожье и район

Этой ночью враг ударил по Запорожью и району 6 "Шахедами". Повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах, также частично разрушено здание частного предприятия.

По данным Запорожской ОВА, в результате атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина, ей оказали необходимую помощь.

11:54, 06 июля

Под обстрелом оказалась и Киевщина

Этой ночью под ударом оказался Вышгородский район Киевской области.

В результате обстрела пострадали три человека. Это 35-летний мужчина с осколочным ранением спины, рук и ног, а также 79-летняя женщина и 75-летний мужчина с острой реакцией на стресс. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

В результате атаки были повреждены два многоэтажных дома, уничтожено огнем четыре гаража и один автомобиль. Еще три транспортных средства получили повреждения. В частном секторе повреждены дома и хозяйственные постройки, а также вспыхнул пожар на складском помещении.

Последствия ночного удара / Фото: Киевская ОВА

11:48, 06 июля

Враг нанес удар по Харькову

Ночью 6 июля Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, удары были нанесены по Шевченковскому району Харькова. На местах попаданий возникли пожары.

Еще один вражеский удар зафиксировали в Новобаварском районе города.

В результате атаки на Новобаварский район города Харькова пострадала 46-летняя женщина. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь,
– написал глава Харьковской ОВА.

Также известно, что ребенок испытал острую реакцию на стресс.

11:45, 06 июля

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых – еще на 2 локациях.

11:40, 06 июля

Сколько "Шахедов" россияне запустили ночью

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 июля россияне применили 4 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области и 157 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 117 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны, 
– говорится в сообщении.

98 были сбиты огневыми средствами поражения, еще 19 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

 