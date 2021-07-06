Били по гражданской инфраструктуре, порту и ТЦК: все о терроре "Шахедами" 6 июля

В ночь на 6 июля российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под основным ударом вражеских "Шахедов" оказалась Николаевская и Полтавская области.

Что известно о ночном терроре "Шахедами" и последствиях обстрела – читайте в материале 24 Канала.

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Ночью 6 июля россияне запустили БпЛА