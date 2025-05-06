В результате удара по Одесской области есть погибший и раненый: что о них известно

В ночь на 6 мая Россия массированно атаковала дронами Одесскую область. Вражеские действия вызвали разрушение инфраструктуры и гибель мужчины.

5 мая поздно вечером российские войска ударили по Одесской области "Шахедами". Под ударами были объекты гражданской инфраструктуры, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Последствия атаки в Одесской области

В результате вражеской атаки в Одесском районе погиб 29-летний местный житель. Мужчина получил смертельные термические ожоги из-за повреждения линии электропередач.

Еще один пострадавший, 19-летний парень, был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, складские помещения частного предприятия, автомобили.

Атака на Одесский район / Фото прокуратура

Напомним, что ночью под массированный обстрел попал Харьков. Враг ударил по городу не менее 20 раз в 4 районах в 8 локациях. Известно о нескольких пострадавших.