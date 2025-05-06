Россия ударила дронами по Полтавщине: известны последствия атаки

Ночью 6 мая Россия осуществила атаку "Шахедами" на Украину. Под вражеский обстрел попала и Полтавская область.

На Полтавщине воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников объявили уже ближе к утру, незадолго до 04:00, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне с вечера терроризировали Днепропетровскую область: есть разрушения и пострадавший

Что известно

Как рассказал глава Полтавской ОГА Владимир Когут, в результате падения обломков БПЛА в Лубенском районе были частично повреждены кровля частного дома и линия электропередач. Без света остались 20 бытовых абонентов.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия удара по Полтавщине / Фото Когут

Напомним, что дроновым ударам подверглись Одесская область и Харьков. Так, в Одесском районе повреждены гражданские объекты, погиб 29-летний мужчина, еще 19-летний парень получил ранения. По Харькову оккупанты попали по меньшей мере 20 раз. В разных районах города – разрушения и пожары. Также известно о пострадавших.