На Полтавщині повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників оголосили вже ближче до ранку, незадовго до 04:00, передає 24 Канал.

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Що відомо

Як розповів очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, внаслідок падіння уламків БпЛА у Лубенському районі були частково пошкоджені покрівля приватного будинку та лінія електропередач. Без світла залишилися 20 побутових абонентів.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки удару по Полтавщині / Фото Когут

Нагадаємо, що дронових ударів зазнали Одещина та Харків. Так, в Одеському районі пошкоджені цивільні об'єкти, загинув 29-річний чоловік, ще 19-річний хлопець отримав поранення. По Харкову окупанти влучили щонайменше 20 разів. У різних районах міста – руйнування і пожежі. Також відомо про постраждалих.