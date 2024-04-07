Россия атакует Украину "Шахедами": в Харькове взрывы, попадание и пожар
В ночь на 7 апреля Россия снова выпустила "Шахеды" по Украине. Враг атаковал с нескольких направлений - по стране распространяется воздушная тревога.
Первые пуски "Шахедов" зафиксировали около полуночи. В регионах сразу начала работать ПВО.
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Все о ночной атаке "Шахедами": хронология событий
01:07 Воздушные Силы предупредили о движении БпЛА на трех направлениях:
- в Харьковской области, курс юго-западный.
- западнее Днепра, курс северный.
- в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный.
00:50 По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах:
Почему в Харькове сложно сбивать "Шахеды"
В последние недели Харьков больше всего страдает от атак "Шахедами".
Представитель Воздушных сил Илья Евлаш объяснил, что из-за близкого расположения города к российской границе украинские мобильные огневые группы не всегда успевают сбивать вражеские беспилотники. Поскольку у них есть очень мало времени, чтобы перехватить вражеские БпЛА.
Тем более для маршрута враг умышленно использует сложные участки местности и рельефа, чтобы обойти силы противовоздушной обороны.