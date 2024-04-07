Россия атакует Украину "Шахедами": в Харькове взрывы, попадание и пожар

В ночь на 7 апреля Россия снова выпустила "Шахеды" по Украине. Враг атаковал с нескольких направлений - по стране распространяется воздушная тревога.

Первые пуски "Шахедов" зафиксировали около полуночи. В регионах сразу начала работать ПВО.

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Все о ночной атаке "Шахедами": хронология событий

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город отбивается от нашествия вражеских дронов.– начался пожар. Информация о пострадавших пока уточняется.

01:07 Воздушные Силы предупредили о движении БпЛА на трех направлениях:

в Харьковской области, курс юго-западный.

западнее Днепра, курс северный.

в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный.

00:50 По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах:

Почему в Харькове сложно сбивать "Шахеды"

В Харькове услышали взрывы.Несколько групп БпЛА из Херсонской области движутся через Днепропетровскую область в северном направлении.ПС призвали жителей Харькова находиться в укрытиях. БпЛА с восточного направления заметили возле города.Ударные БпЛА заметили и на севере Харьковщины, курс южный. Также еще несколько групп БпЛА с Херсонщины движутся в северном и северо-западном направлениях. Жителей Кривого Рога призвали перейти в укрытие.Воздушные силы сообщили о том, что в Херсонской области заметили несколько групп БпЛА. Они движутся северо-западным курсом.

В последние недели Харьков больше всего страдает от атак "Шахедами".

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш объяснил, что из-за близкого расположения города к российской границе украинские мобильные огневые группы не всегда успевают сбивать вражеские беспилотники. Поскольку у них есть очень мало времени, чтобы перехватить вражеские БпЛА.

Тем более для маршрута враг умышленно использует сложные участки местности и рельефа, чтобы обойти силы противовоздушной обороны.