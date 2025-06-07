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24 Канал Новости Украины Россия атакует "Шахедами" с разных направлений: где есть опасность
7 июня, 22:09
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Россия атакует "Шахедами" с разных направлений: где есть опасность

Анастасия Колесникова

Вечером 7 июня оккупанты запустили ударные дроны по Украине. Первые группы БПЛА появилась с севера и юга.

Россия увеличивает количество дронов, которые запускает по Украине, пока до 500 за раз, с тенденцией к росту. Юрий Игнат объяснил, может ли противник атаковать сразу 1 000 БпЛА за ночь, передает 24 Канал.

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Где объявлена воздушная тревога: смотрите карту

 

22:39, 07 июня

Группа ударных БпЛА в направлении Криворожского района Днепропетровщины.

22:09, 07 июня

Группа ударных БпЛА на Николаевщине, пересекают реку Днепр вблизи Берислава.

21:38, 07 июня

Первый "Шахед" на Николаевщине! Направляется на север в направлении Кривого Рога!

21:06, 07 июня

Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА!

19:44, 07 июня

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!


 