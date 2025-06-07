Россия атакует "Шахедами" с разных направлений: где есть опасность

Вечером 7 июня оккупанты запустили ударные дроны по Украине. Первые группы БПЛА появилась с севера и юга.

Россия увеличивает количество дронов, которые запускает по Украине, пока до 500 за раз, с тенденцией к росту. Юрий Игнат объяснил, может ли противник атаковать сразу 1 000 БпЛА за ночь, передает 24 Канал.

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Где объявлена воздушная тревога: смотрите карту

22:39, 07 июня Группа ударных БпЛА в направлении Криворожского района Днепропетровщины. 22:09, 07 июня Группа ударных БпЛА на Николаевщине, пересекают реку Днепр вблизи Берислава. 21:38, 07 июня Первый "Шахед" на Николаевщине! Направляется на север в направлении Кривого Рога! 21:06, 07 июня Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА! 19:44, 07 июня Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!



