Россия атаковала Украину "Шахедами" и баллистикой: сколько сбила ПВО

В ночь на 7 января враг атаковал Украину одной баллистической ракетой и дронами разных типов. Противовоздушная оборона работала на Севере, Центре и Востоке страны.

Значительная часть дронов была "Шахеды". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Враг атаковал регионы Украины одной баллистической ракетой Искандер-М из Таганрога. Также запустили 95 ударных БпЛА, среди которых были "Шахеды" и "Герберы", а также беспилотниками других типов. Пуски осуществили из Приморско-Ахтарска, Орла, Гвардейского, Донецка. Около 60 из всех дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Защитники неба смогли уничтожить одну баллистическую ракету и 81 вражеский БпЛА на Севере, Центре и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 8 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Сбитые цели / Инфографика ВС ВСУ

В Воздушных Силах отметили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Что известно о последствиях атаки этой ночью?