Россия атаковала Украину "Шахедами" и баллистикой: сколько сбила ПВО
- Враг атаковал Украину одной баллистической ракетой и 95 ударными БпЛА, из которых около 60 были "Шахэды".
- Противовоздушная оборона уничтожила цели, но также зафиксированы и попадания.
В ночь на 7 января враг атаковал Украину одной баллистической ракетой и дронами разных типов. Противовоздушная оборона работала на Севере, Центре и Востоке страны.
Значительная часть дронов была "Шахеды". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
Враг атаковал регионы Украины одной баллистической ракетой Искандер-М из Таганрога. Также запустили 95 ударных БпЛА, среди которых были "Шахеды" и "Герберы", а также беспилотниками других типов. Пуски осуществили из Приморско-Ахтарска, Орла, Гвардейского, Донецка. Около 60 из всех дронов – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Защитники неба смогли уничтожить одну баллистическую ракету и 81 вражеский БпЛА на Севере, Центре и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 8 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.
В Воздушных Силах отметили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Что известно о последствиях атаки этой ночью?
В ночь на 7 января Днепр подвергся массированной атаке российскими беспилотниками, в результате чего пострадали 7 человек, включая детей. Атака вызвала пожары и повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры.
Город находился под атакой еще с вечера 6 января. В разных районах города наблюдались задымления и пожары.
Также российские дроны атаковали Черкасскую область, повредив несколько предприятий на Уманщине. Пожары от атак были оперативно ликвидированы, и никто не пострадал.