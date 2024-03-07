Россияне запустили "Шахеды": дроны-камикадзе летят в Одесскую область

7 марта 2024, 23:07
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Российские военные вечером 7 марта запустили дроны-камикадзе. Воздушные силы предупреждают, что они летят в Одесскую область. Не исключено, что воздушная тревога распространится дальше, поэтому не игнорируйте оповещения.

Россия продолжает терроризировать Украину дронами-камикадзе. Поздно вечером враг в очередной раз запустил "Шахеды", из-за которых в ряде регионов объявили воздушную тревогу. 24 Канал расскажет вам, что известно об очередной атаке ударными БПЛА по территории нашей страны.

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Где существует угроза атаки "Шахедами"

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8 марта

 
01:27 Воздушные силы предупредили о движении ракеты на Кропивницкий!01:18 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга!00:44 Воздушные силы предупредили о движении группы "Шахедов" на Кропивницкий.

00:37 Воздушные силы предупредили о:

  • Вражеские БПЛА в Харьковской области, курсом на Чугуев!
  • Группу "Шахедов" с Николаевской области, в направлении Кировоградской!
  • Группу БПЛА на юге Черкасской области движется на северо-восток, вдоль границы с Кировоградской областью.
  • "Шаххеды" на востоке Кировоградской области – курсом на север.
  • "Шахеды" на востоке Днепропетровской области – курсом на Донецкую.
00:14 Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов" из Запорожья в направлении Днепропетровской области!00:06 Группа "Шахедов" на Кировоградской области движется в Уманском направлении!00:06 Группа "Шахедов" в Кировоградской области движется в Уманском направлении!00:03 Воздушные силы предупредили о:
  • "Шахеды" на северо-востоке Николаевской области движутся на север!
  • Группа БПЛА движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.

7 марта

23:57 Воздушные силы предупреждают:

  • Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
  • Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!
23:56 Воздушную тревогу объявили также на Харьковщине.23:50 Воздушную тревогу объявили также в Кировоградской области.23:39 По состоянию на эту минуту воздушная тревога в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.23:30 Воздушные силы пишут:
  • "Шахеды" с Херсонщины на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога!
  • Группа вражеских БПЛА движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.
  • Атака "Шахедов" на Одесскую область с Черного моря продолжается!
23:24 Известно о еще одном взрыве в Одессе.23:12 Воздушные силы пишут: "Шахеды" приближаются к Одессе, Затоки, Коблева!"23:11 Журналисты 24 Канала сообщили о том, что в Одессе прогремели взрывы.23:08 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской области и Запорожье.23:02 Воздушные силы пишут, что группа "Шахедов" на юге Николаевщины и движется в Одесскую область и еще несколько новых групп дронов-камикадзе с Черного моря движутся на Одессу, Затоку.23:01 Олег Кипер обратился к жителям Одессы и Одесского района. Их также призвал находиться в укрытиях, если они до сих пор не там.22:49 Также Воздушные силы отмечают, что очередная группа "Шахедов" с Черного моря летят в направлении Затоки.22:45 Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям региона. Он призвал находиться в укрытиях до отбоя тех, кто находится в Белгород-Днестровском районе.22:44 ПС предупреждают, что "Шахеды" летят в направлении Затоки с Черного моря.22:42 Также Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" летят на Херсонщину, а также Николаевщину с юга.22:32 Воздушные силы написали, что группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря летит в направлении Одесской области.

 

Автор: Назарій Лазур, Владислав Кравцов