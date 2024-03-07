Россияне запустили "Шахеды": дроны-камикадзе летят в Одесскую область
7 марта 2024, 23:07Читати новину українською
Российские военные вечером 7 марта запустили дроны-камикадзе. Воздушные силы предупреждают, что они летят в Одесскую область. Не исключено, что воздушная тревога распространится дальше, поэтому не игнорируйте оповещения.
Россия продолжает терроризировать Украину дронами-камикадзе. Поздно вечером враг в очередной раз запустил "Шахеды", из-за которых в ряде регионов объявили воздушную тревогу. 24 Канал расскажет вам, что известно об очередной атаке ударными БПЛА по территории нашей страны.
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Где существует угроза атаки "Шахедами"Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
8 марта
00:37 Воздушные силы предупредили о:
- Вражеские БПЛА в Харьковской области, курсом на Чугуев!
- Группу "Шахедов" с Николаевской области, в направлении Кировоградской!
- Группу БПЛА на юге Черкасской области движется на северо-восток, вдоль границы с Кировоградской областью.
- "Шаххеды" на востоке Кировоградской области – курсом на север.
- "Шахеды" на востоке Днепропетровской области – курсом на Донецкую.
- "Шахеды" на северо-востоке Николаевской области движутся на север!
- Группа БПЛА движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.
7 марта
23:57 Воздушные силы предупреждают:
- Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
- Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!
- "Шахеды" с Херсонщины на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога!
- Группа вражеских БПЛА движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.
- Атака "Шахедов" на Одесскую область с Черного моря продолжается!