Россияне запустили "Шахеды": дроны-камикадзе летят в Одесскую область

Российские военные вечером 7 марта запустили дроны-камикадзе. Воздушные силы предупреждают, что они летят в Одесскую область. Не исключено, что воздушная тревога распространится дальше, поэтому не игнорируйте оповещения.

Россия продолжает терроризировать Украину дронами-камикадзе. Поздно вечером враг в очередной раз запустил "Шахеды", из-за которых в ряде регионов объявили воздушную тревогу. 24 Канал расскажет вам, что известно об очередной атаке ударными БПЛА по территории нашей страны.

Читайте также Россия атаковала дронами учебный полигон на Харьковщине: есть разрушения

Где существует угроза атаки "Шахедами"

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме

8 марта

Воздушные силы предупредили о движении ракеты на Кропивницкий!Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга!Воздушные силы предупредили о движении группы "Шахедов" на Кропивницкий.

00:37 Воздушные силы предупредили о:

Вражеские БПЛА в Харьковской области, курсом на Чугуев!

Группу "Шахедов" с Николаевской области, в направлении Кировоградской!

Группу БПЛА на юге Черкасской области движется на северо-восток, вдоль границы с Кировоградской областью.

"Шаххеды" на востоке Кировоградской области – курсом на север.

"Шахеды" на востоке Днепропетровской области – курсом на Донецкую.

"Шахеды" на северо-востоке Николаевской области движутся на север!

Группа БПЛА движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.

Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов" из Запорожья в направлении Днепропетровской области!Группа "Шахедов" на Кировоградской области движется в Уманском направлении!Группа "Шахедов" в Кировоградской области движется в Уманском направлении!Воздушные силы предупредили о:

7 марта

23:57 Воздушные силы предупреждают:

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!

"Шахеды" с Херсонщины на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога!

Группа вражеских БПЛА движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.

Атака "Шахедов" на Одесскую область с Черного моря продолжается!

Воздушную тревогу объявили также на Харьковщине.Воздушную тревогу объявили также в Кировоградской области.По состоянию на эту минуту воздушная тревога в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.Воздушные силы пишут:Известно о еще одном взрыве в Одессе.Воздушные силы пишут: "Шахеды" приближаются к Одессе, Затоки, Коблева!"Журналисты 24 Канала сообщили о том, что в Одессе прогремели взрывы.По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской области и Запорожье.Воздушные силы пишут, что группа "Шахедов" на юге Николаевщины и движется в Одесскую область и еще несколько новых групп дронов-камикадзе с Черного моря движутся на Одессу, Затоку.Олег Кипер обратился к жителям Одессы и Одесского района. Их также призвал находиться в укрытиях, если они до сих пор не там.Также Воздушные силы отмечают, что очередная группа "Шахедов" с Черного моря летят в направлении Затоки.Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям региона. Он призвал находиться в укрытиях до отбоя тех, кто находится в Белгород-Днестровском районе.ПС предупреждают, что "Шахеды" летят в направлении Затоки с Черного моря.Также Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" летят на Херсонщину, а также Николаевщину с юга.Воздушные силы написали, что группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря летит в направлении Одесской области.