Ночью в Хмельницкой области сбили "Шахеды": есть ли разрушения и пострадавшие

Ночью 7 сентября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". По вражеским дронам отработала ПВО. "Шахеды" сбили, в частности, в Хмельницкой области.

Какие последствия этой российской атаки, рассказал председатель ОВА. Сергей Тюрин сказал, есть ли разрушения и пострадавшие.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия атаки "Шахедов" на Хмельнитчину

Ночью во время воздушной тревоги защитники неба уничтожили в Хмельницкой области 2 вражеских БПЛА типа "Shahed". Сейчас места падения обломков устанавливаются. Работают все соответствующие службы.

По состоянию на утро, обращений о травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало. Спасибо нашим Вооруженным Силам Украины!

– подчеркнул председатель ОВА.

Заметим, что этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами столицу. В КГВА заявили, что все беспилотники, которые угрожали столице, были уничтожены. Ни один не достиг своей цели.

Вследствие российской атаки в Печерском районе зафиксировано падение обломков по 4 разным адресам. Произошло возгорание на открытой местности, на площади 50 квадратных метров. Пожар уже ликвидировали. Предварительно, в Киеве без разрушений и пострадавших.