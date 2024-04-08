Атака "Шахедами" на Житомирщину: фиксируют ли сейчас загрязнение воздуха
В ночь на 8 апреля российские военные атаковали объект критической инфраструктуры в Житомирской области. Местные власти сообщили об угрозе загрязнения воздуха.
Фиксируют ли загрязнение воздуха сейчас, в эфире "Радио Свобода" ответил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает 24 Канал.
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Работает экологическая инспекция
Чиновник рассказал, что в 02:35 оккупанты атаковали объект инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
Виталий Бунечко отметил, что меры, которые ввела Звягельский городской совет является больше все же превентивными.
Больше проверка нас на то, можем ли работать в условиях возможной эскалации. Сейчас прямой угрозы нет,
– подчеркнул председатель ОВА.
Добавил, что работает оперативно-следственная группа для установления и фиксации преступлений России против гражданской инфраструктуры нашего государства.
Сейчас (загрязнение воздуха – 24 Канал) не фиксируем. Работает экологическая инспекция, для того, чтобы установить и успокоить наших граждан,
– отметил Бунечко.
Пожар на объекте инфраструктуры уже локализовали.
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Что известно об атаке на Житомирскую область
- Сегодня ночью агрессор нанес удар по объекту инфраструктуры Звягельской общины.
- Глава ОВА уточнил, что во время тревоги дроны-камикадзе атаковали объект критической инфраструктуры. ПВО удалось сбить часть "Шахедов".
- Утром в горсовете сообщили, что существует прямая угроза загрязнения воздуха. Поэтому рекомендовано оставаться в помещениях с закрытыми окнами.
- Также отметили, что комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования.
- Относительно учреждений дошкольного образования, для родителей, которым не с кем оставить ребенка, будут работать дежурные группы.