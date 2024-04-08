Атака "Шахедами" на Житомирщину: фиксируют ли сейчас загрязнение воздуха

В ночь на 8 апреля российские военные атаковали объект критической инфраструктуры в Житомирской области. Местные власти сообщили об угрозе загрязнения воздуха.

Фиксируют ли загрязнение воздуха сейчас, в эфире "Радио Свобода" ответил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает 24 Канал.

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Работает экологическая инспекция

Чиновник рассказал, что в 02:35 оккупанты атаковали объект инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Виталий Бунечко отметил, что меры, которые ввела Звягельский городской совет является больше все же превентивными.

Больше проверка нас на то, можем ли работать в условиях возможной эскалации. Сейчас прямой угрозы нет,

– подчеркнул председатель ОВА.

Добавил, что работает оперативно-следственная группа для установления и фиксации преступлений России против гражданской инфраструктуры нашего государства.

Сейчас (загрязнение воздуха – 24 Канал) не фиксируем. Работает экологическая инспекция, для того, чтобы установить и успокоить наших граждан,

– отметил Бунечко.

Пожар на объекте инфраструктуры уже локализовали.

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Что известно об атаке на Житомирскую область