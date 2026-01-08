Почти 30 российских дронов попали на 13 локациях: сколько сбила украинская ПВО
- Враг запустил 97 ударных дронов, из которых 70 были уничтожены украинской ПВО.
- Зафиксировано попадание 27 дронов на 13 локациях в Украине.
В ночь на 8 января враг атаковал Украину 97 ударными дронами различных типов. Противовоздушная оборона работала на востоке и юге страны.
Значительное большинство примененных БпЛА была "Шахедами". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
Враг запустил по территории Украины 97 ударных БпЛА. Среди них были "Шахеды", "Герберы" и беспилотники других типов. Пуски осуществили сразу из нескольких локаций: Миллерово, Приморско-Ахтарская на территории России, Чауды, Гвардейского, Донецка на временно оккупированных территориях Украины. Около 70 из всех примененных дронов – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Защитники неба смогли уничтожить 70 вражеских БпЛА различных типов, которые угрожали гражданскому населению, на востоке и юге страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых обломков на одной локации.
Что известно о последствиях ночной атаки?
В результате вражеских обстрелов в Днепре произошел блэкаут сразу после взрывов. Враг повредил во время обстрела объект критической инфраструктуры на Днепропетровщине, который обеспечивал электропитание большинства районов области.
Подобная ситуация сложилась в Запорожье. На предприятиях запускали генераторы и подключали когенерационные установки. Аварийно-ремонтные работы продолжаются.
По состоянию на утро 8 января в Запорожье начали возвращать свет и вернуть водоснабжение. Ситуация с энергоснабжением в Днепре сложная. Энергетики пока не имеют прогнозов по восстановлению энергоснабжения на Днепропетровщине.