Почти 30 российских дронов попали на 13 локациях: сколько сбила украинская ПВО

В ночь на 8 января враг атаковал Украину 97 ударными дронами различных типов. Противовоздушная оборона работала на востоке и юге страны.

Значительное большинство примененных БпЛА была "Шахедами". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Враг запустил по территории Украины 97 ударных БпЛА. Среди них были "Шахеды", "Герберы" и беспилотники других типов. Пуски осуществили сразу из нескольких локаций: Миллерово, Приморско-Ахтарская на территории России, Чауды, Гвардейского, Донецка на временно оккупированных территориях Украины. Около 70 из всех примененных дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Защитники неба смогли уничтожить 70 вражеских БпЛА различных типов, которые угрожали гражданскому населению, на востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых обломков на одной локации.

Что известно о последствиях ночной атаки?