Значна більшість застосованих БпЛА була "Шахедами". Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Ворог запустив по території України 97 ударних БпЛА. Серед них були "Шахеди", "Гербери" та безпілотники інших типів. Пуски здійснили відразу з кількох локацій: Міллєрово, Приморсько-Ахтарська на території Росії, Чауди, Гвардійського, Донецька на тимчасово окупованих територіях України. Близько 70 з усіх застосованих дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Оборонці неба змогли знищити 70 ворожих БпЛА різних типів, які загрожували цивільному населенню, на сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації.

Що відомо про наслідки нічної атаки?