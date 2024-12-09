Западные области Украины подверглись атаке "Шахедов": откуда поступали сообщения о взрывах

Россия днем 8 декабря запустила "Шахеды". После полуночи 9 декабря они достигли Запада Украины.

В ряде областей прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы и каналы региональных телеграм-сообществ.

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Где ночью 9 декабря могли слышать взрывы

В ночь на 9 декабря громко было на Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Ровенской и Хмельницкой областях.

В 23:40 взрывы прогремели на Тернопольщине. В Воздушных силах отмечали, что "Шахеды" движутся в северном направлении.

В 00:16 громко также было на Ивано-Франковщине. Туда вражеские ударные БпЛА двигались с восточного направления. Соответствующее предупреждение от Воздушных сил поступило в 23:36.

Впоследствии, в 00:22, предупредили о вражеском ударном БпЛА в направлении Ровно с северо-запада. Примерно через 10 минут в Ровенской области прогремели взрывы.

Примерно в это же время, в 00:32, громко было в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Туда летел "Шахед" с юго-востока.

О последствиях этих взрывов пока не сообщалось. Вероятно, работала ПВО, однако никаких официальных комментариев представителей власти по этому поводу пока что не было.

Во время этой атаки российские беспилотники угрожали также Черновицкой области. Однако информации о взрывах оттуда не поступало.

По состоянию на 1:00 "Шахедов" в воздушном пространстве Запада не фиксировали.