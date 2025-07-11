Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, заметив, что еще раньше диктатор Путин заявил о намерении развивать беспилотные технологии. И уже с сентября 2024 года враг начал все чаще использует для ударов "Шахеды", а не крылатые ракеты.

К теме Дойдут до 1000 дронов за ночь, – офицер ВСУ оценил потенциал России и возможность Украины защищаться

Как Россия изменила тактику ударов по Украине

Как отметил Храпчинский, Россия сделала ставку на ударные беспилотники и баллистические ракеты. При этом большинство вражеских дронов – это имитационные "Герберы" и "Пародии".

Они создают больше нагрузку для ПВО, чем какой-то полезный эффект для врага по нанесению ударов. Россия и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы за один массированный обстрел было около тысячи воздушных целей. Раньше массированные обстрелы были с 90-120 ракетами. Сейчас это заменили на ударные беспилотники с большим количеством,

– отметил Храпчинский.

Конечно, оккупанты продолжают использовать крылатые и баллистические ракеты для некоторых задач, чтобы таки прорвать противовоздушную оборону.

Россия имеет слабое место

По словам Храпчинского, технология производства "Шахедов" не является российской. Она получила ее от Ирана. И это слабое место России.

К примеру, враг имеет разработку разведывательно-ударного дрона "Альтаир", который недавно упал в России. В течение длительного времени они так и не смогли довести его до ума из-за проблем с компонентами.

Им не удается разработать или придумать фундаментальную технологию создания средства поражения. Тут слабое место России. Мы видим, что они активно используют средства иностранного происхождения. Иранские и северокорейские. А наша главная цель – сделать так, чтобы логика использования "Шахеда" была неэффективной. И уже потом распределять процесс выстраивания защиты, который бы привел к этой цели,

– отметил Храпчинский.

Прежде всего нужно разобраться с нехваткой средств обнаружения. На такое количество беспилотников нужно много различных средств радиолокации, звуковой и визуальной детекции. Некоторые имеющиеся системы могут видеть от 30 – до 150 воздушных целей одновременно. Также не всегда удается передавать координаты в режиме реального времени.

Поэтому сверхважно сейчас сформировать качественную систему обнаружения, которая поможет четко выявлять такие беспилотники. Тогда получится значительно эффективнее их уничтожать.

Нужна инженерная ставка

Украине нужно создать так называемую инженерную ставку, где бы анализировали и прогнозировали, какие именно решения враг попытается имплементировать в свои беспилотники. Сейчас мы пытаемся только догнать врага и придумать противодействие.

В таком случае как бы враг не пытался модернизировать или изменить тактику использования дронов, то он всегда будет сталкиваться с противодействием. Потому что мы его предусмотрели. А не так, как сейчас, когда мы пытаемся догнать и решить проблемы, которые создает нам враг,

– подчеркнул Храпчинский.

Бесспорно, враг попытается противодействовать украинским дронам-перехватчикам. Это может быть или увеличение скорости "Шахеда" или увеличение или уменьшение высоты.

Поэтому уже сейчас нужно разрабатывать варианты не только сбивания "Шахедов", заходя им за "спину". Нужно работать над возможностью сложного перехвата сбоку или встречным курсом. Но для этого нужно решить проблемы с координатами.

Воздушные силы ВСУ уже сейчас применяют некоторые фундаментальные решения. Они делают все возможное, чтобы максимально уничтожать вражеские дроны в условиях ограниченных ресурсов.

Не существует модели и качественного оружия, которая сможет решить все проблемы. Дрон-перехватчик – качественное решение. Но все также зависит от условий. Поэтому качественная система детекции, распределенный процесс по перехвату и различные средства поражения создадут реальные проблемы врагу,

– резюмировал эксперт по авиации.

Добавим, в ночь на 9 июля Россия запустила по Украине 741 воздушную цель. Среди них было 728 ударных беспилотников "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов.