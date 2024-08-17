Враг атакует Черкасскую область "Шахедами": вероятно, в области работает ПВО

Враг в ночь с 16 на 17 августа запустил дроны-камикадзе по Украине. В Черкасской области прогремели взрывы – вероятно, работает ПВО.

Об этом пишут мониторинговые телеграм-каналы. Сейчас угроза атаки "Шахедов" сохраняется на Севере и Востоке Украины.

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В Черкасской области прогремели взрывы

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что в Черкасской области прогремели взрывы. Вероятно, в регионе работают системы ПВО.

Ранее Воздушные силы сообщали, что фиксируют беспилотники на границе Киевской и Черкасской областей. "Шахеды" летели в юго-западном направлении.

Сейчас над Украиной фиксируют несколько групп дронов-камикадзе: