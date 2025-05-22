Атака "Шахедами" на Черкасскую область: повреждены дома и электроопоры, есть пострадавшие

Утром 22 мая россияне атаковали Черкасскую область ударными дронами. Повреждены жилые дома, несколько автомобилей, а также электроопоры. Не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

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С утра защитники защищали Черкасскую область от российских дронов. В пределах области обезвредили 6 вражеских воздушных целей.

По предварительным данным, на Звенигородщине обломками повреждены 2 частных дома, несколько автомобилей и электроопоры. Энергетики уже проводят восстановительные работы.

За помощью к медикам обратились 3 человека. У них острая реакция на стресс. В госпитализации не нуждаются,

– отметил Игорь Табурец.

Председатель ОВА добавил, что обследование территории продолжается.

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