В Чернигове патрульные, которые прибыли на место обстрела, попали под повторный удар

Ночью 15 марта Россия в очередной раз атаковала Чернигов беспилотниками. Патрульные, которые первыми прибыли на место обстрела, попали под повторный удар агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Патрульные попали под повторный удар в Чернигове

Вчера около 03:00 в результате российской атаки ударными беспилотниками в двух микрорайонах Чернигова была повреждена многоэтажка, предприятие, частные дома и автомобили.

Патрульные первыми прибыли на место обстрела и попали под повторный удар врага.

На обнародованных кадрах с бодикамер видно прибытие полицейских, далее звук российского БПЛА и мощный взрыв. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар.

Патрульные попали под повторный удар в Чернигове: смотрите видео

К счастью, в результате вражеской атаки пострадавших нет. Патрульные вызвали все экстренные службы и оградили территорию.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Это может спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких!

– отметили в полиции.

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