Оккупанты беспощадно атаковали "Шахедами" Черниговщину: есть попадания в жилые дома
Источник:Вячеслав Чаус
Российские оккупационные войска ночью 20 июля нанесли удар по Черниговской области. Россия атаковала Черниговщину "Шахедами".
Оккупанты беспощадно атаковали дронами-камикадзе типа "Шахид" Семеновку. В результате атаки есть попадания в жилые дома.
Смотрите также Жуткая ночь в Николаеве и Одессе: что известно о массированной атаке на Юге Украины
Россияне также обстреляли Черниговщину из артиллерии
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что количество пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей.
Кроме того, в Новгород-Северской общине зафиксировано 14 приходов из артиллерии, 36 – РСЗО, 7 – минометов. Еще 3 неуправляемые авиационные ракеты, вероятно, были запущены с вертолета.
Вырва на Черниговщине после обстрелов России / Фото Черниговская ОВА
Оккупанты ночью атаковали Черниговщину / Фото Черниговская ОВА
Отметим, что в Воздушных Силах сообщили, что этой ночью оккупанты выпустили по Украине 19 "Шахедов". Враг атаковал с двух направлений – южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).
Россияне массированно атаковали Юг: что известно
- В Воздушных Силах сообщили, что ночью 20 июля под ударом российских ракет на Юге оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Основной удар врага был направлен на Одессу и Николаев.
- Для атаки оккупанты использовали крылатые ракеты разного базирования и "Шахеды". Силы ПВО обезвредили две из трех крылатых ракет морского базирования "Калибр", 3 из 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и 13 "Шахедов". В общей сложности защитники неба сбили 18 воздушных целей.
- Силам ПВО, к сожалению, не удалось перехватить 7 крылатых "Оникс", 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, 1 "Калибр" и 2 "Искандер-К".
- В Николаеве из-за атаки оккупантов повреждены жилые дома, в результате чего пострадали 18 человек, из которых 9 – госпитализированы. В больницу попали 5 детей.
- В Одессе известно о двух госпитализированных пострадавших. В центре Одессы оккупанты разрушили административное здание.