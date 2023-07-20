Оккупанты беспощадно атаковали "Шахедами" Черниговщину: есть попадания в жилые дома

Российские оккупационные войска ночью 20 июля нанесли удар по Черниговской области. Россия атаковала Черниговщину "Шахедами".

Оккупанты беспощадно атаковали дронами-камикадзе типа "Шахид" Семеновку. В результате атаки есть попадания в жилые дома.

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Россияне также обстреляли Черниговщину из артиллерии

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что количество пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей.

Кроме того, в Новгород-Северской общине зафиксировано 14 приходов из артиллерии, 36 – РСЗО, 7 – минометов. Еще 3 неуправляемые авиационные ракеты, вероятно, были запущены с вертолета.



Вырва на Черниговщине после обстрелов России / Фото Черниговская ОВА



Оккупанты ночью атаковали Черниговщину / Фото Черниговская ОВА

Отметим, что в Воздушных Силах сообщили, что этой ночью оккупанты выпустили по Украине 19 "Шахедов". Враг атаковал с двух направлений – южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

Россияне массированно атаковали Юг: что известно

В Воздушных Силах сообщили, что ночью 20 июля под ударом российских ракет на Юге оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Основной удар врага был направлен на Одессу и Николаев.

Для атаки оккупанты использовали крылатые ракеты разного базирования и "Шахеды". Силы ПВО обезвредили две из трех крылатых ракет морского базирования "Калибр", 3 из 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и 13 "Шахедов". В общей сложности защитники неба сбили 18 воздушных целей.

Силам ПВО, к сожалению, не удалось перехватить 7 крылатых "Оникс", 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, 1 "Калибр" и 2 "Искандер-К".

В Николаеве из-за атаки оккупантов повреждены жилые дома, в результате чего пострадали 18 человек, из которых 9 – госпитализированы. В больницу попали 5 детей.

В Одессе известно о двух госпитализированных пострадавших. В центре Одессы оккупанты разрушили административное здание.

. Кроме Черниговщины, россияне атаковали "Шахедами" и Сумы. Один из беспилотников был сбит, а второй подбит силами ПВО. Третий дрон попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. В результате попадания повреждено помещение заведения.