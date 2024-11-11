Враг запустил "Шахеды" по Украине, фиксируют несколько групп БПЛА: где опасно

Россияне запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине днем 11 ноября. По данным Воздушных сил, под угрозой вражеского удара находится часть областей.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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