Враг запустил "Шахеды" по Украине, фиксируют несколько групп БПЛА: где опасно

11 ноября 2024, 12:55
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Автор: Маргарита Волошина

Россияне запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине днем 11 ноября. По данным Воздушных сил, под угрозой вражеского удара находится часть областей.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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12:43, 11 ноября

Внимание! Новая группа вражеских БПЛА из Курской области России на Сумщину,
– говорится в сообщении Воздушных сил.

12:32, 11 ноября

  • Группа "Шахедов" из Сумской области летит в направлении Полтавской.
  • "Шахед" на юге Полтавской области движется курсом на Кременчуг.
12:24, 11 ноября

"Шахеды" продолжают движение на Черниговскую область.

12:10, 11 ноября

Группа вражеских БПЛА фиксируется в Сумской области. Летят курсом на Ромны.