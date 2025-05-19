Появилось первое видео, на котором дрон-перехватчик уничтожает "Шахед"

Среди средств поражения, которые Украина использует для борьбы с ударными БПЛА врага, значительную роль играют дроны-перехватчики. В сети впервые показали, как этот перехватчик уничтожает российский "Шахед".

Соответствующее видео опубликовал украинский канал "Дикие шершни". Защитники для ликвидации российского БПЛА использовали дрон-перехватчик STING, передает 24 Канал.

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STING против Shahed

На видео видно, что дрон-перехватчик, оборудован тепловизионной камерой, догнал "Шахед" на значительной высоте, а после поразил его в нижнюю часть.

Аналитики "Милитарный" указали, что на кадрах четко видно, что Силы обороны сбили именно "Шахед", а не обманку "Герберу". Беспилотник с видео имеет характерные для Shahed законцовки крыла и трубки Пито на каждом крыле.

Момент уничтожения "Шахеда": смотрите видео

Напомним, что впервые о разработке дрона-перехватчика Sting стало известно в октябре 2024 года. Этот беспилотник способен летать со скоростью более 160 километров в час и подниматься на высоту около 3 километров.

Средняя стоимость Sting в десятки раз ниже, чем у Shahed.