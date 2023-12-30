"Шахед" попал в здание представительства Омбудсмена, ракета – в здание сотрудницы Офиса

Российские военные 29 декабря атаковали Украину 158 воздушными целями. Вражеская ракета попала в дом сотрудницы Офиса Уполномоченного по правам человека. На следующий же день "Шахеды" прилетели в здание представительства Омбудсмена.

Соответствующие кадры обнародовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Дмитрий Лубенец подчеркнул, что Россия приносит только смерть, отчаяние и разрушение.

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Чиновник подчеркнул, что 29 декабря страна-террорист совершила одну из самых жестоких ракетных атак на мирное население Украины. Практически в каждой области наши граждане стали свидетелями российского террора.

"Российская ракета попала в дом нашей сотрудницы в Одессе. А уже сегодня прилет "Шахедов" в здание, где находится представительство Омбудсмена в Херсоне", – рассказал Уполномоченный по правам человека.

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Дмитрий Лубинец отметил, что в месте, которое 30 декабря атаковали россияне, занимаются защитой прав человека.

Но ведь России безразлично все, если для них человеческая жизнь – то ничто! Смерть, отчаяние и разрушение – это все, что приносит Россия. За все совершенные преступления они должны понести ответственность. И для этого мы нуждаемся в поддержке мира!

– подчеркнул Омбудсмен.

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