Відповідні кадри оприлюднив Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець наголосив, що Росія приносить лише смерть, розпач і руйнування.

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Посадовець підкреслив, що 29 грудня країна-терорист здійснила одну з найжорстокіших ракетних атак на мирне населення України. Майже в кожній області наші громадяни стали свідками російського терору.

"Російська ракета влучила в будинок нашої співробітниці в Одесі. А вже сьогодні приліт "Шахедів" у будівлю, де знаходиться представництво Омбудсмана в Херсоні", – розповів Уповноважений з прав людини.

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Дмитро Лубінець зауважив, що у місці, яке 30 грудня атакували росіяни, займаються захистом прав людини.

Але ж Росії байдуже на все, якщо для них людське життя – то ніщо! Смерть, розпач та руйнування – це все, що приносить Росія. За всі вчинені злочини, вони мають понести відповідальність. І для цього ми потребуємо підтримки світу!

– підкреслив Омбудсман.

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