Атака "Шахедами", дроны атаковали Россию: хронология 863 дня войны
Россия не прекращает попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают врага на всем участке фронта. Также военную помощь ВСУ оказывают партнеры.
Какова ситуация на всем участке фронта, что происходит в дипломатии и какие важные решения принимают в тылу – читайте в тексте 24 Канала.
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Беспилотники атаковали Приморско-Ахтарск Краснодарского края. Вражеские телеграм-каналы написали о повреждении жилого дома. Россияне не ранены. Губернатор региона традиционно рассказал только о якобы работе ПВО. Однако в одном из телеграм-каналов отметили, что дроны могли попасть по территории военного аэродрома (казармы и склады). Там по меньшей мере 2 прилета беспилотников. Россия запустила "Шахеды" по территории Украины. В Киевской области, на подступах к столице работала ПВО.
Дроны атаковали российский Приморско-Ахтарск
"Шахеды" атаковали Украину
Беспилотники атаковали Приморско-Ахтарск Краснодарского края. Вражеские телеграм-каналы написали о повреждении жилого дома. Россияне не ранены.
Губернатор региона традиционно рассказал только о якобы работе ПВО.
Однако в одном из телеграм-каналов отметили, что дроны могли попасть по территории военного аэродрома (казармы и склады). Там по меньшей мере 2 прилета беспилотников.
Россия запустила "Шахеды" по территории Украины. В Киевской области, на подступах к столице работала ПВО.