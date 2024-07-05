Атака "Шахедами", дроны атаковали Россию: хронология 863 дня войны

Россия не прекращает попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают врага на всем участке фронта. Также военную помощь ВСУ оказывают партнеры.

Какова ситуация на всем участке фронта, что происходит в дипломатии и какие важные решения принимают в тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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