Атака "Шахедами" на Юг: повреждены многоэтажки, ТЦ, дачи, есть жертва и раненые

Ночью Россия массированно атаковала Украину "Шахедами". Враг направил ударные БПЛА, в частности, на Юг. К сожалению, не обошлось без жертв и повреждений.

ПВО сбила на Юге 17 "Шахедов". Две волны российских атак с интервалом в 15 минут составили 7 часов напряженной боевой работы.

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Какие последствия атаки на Юг

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Этой ночью на Юге сбили 17 дронов-камикадзе. В частности, 12 "Шахедов" в Одесской области, 3 в Николаевской области, еще 2 – в Винницкой.

Агрессор сосредоточенно ударил по Херсону. Там поврежден торговый центр и многоквартирные дома.

Кроме того, произошло попадание в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Пока информация о пострадавших уточняется.

Также оккупанты атаковали Одессу. Силы ПВО отработали все вражеские цели. Обломки сбитых дронов упали на одну из незаселенных новостроек.

Сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар. Его уже ликвидировали.

Один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток,

– сообщили в Силах обороны Юга.

Глава Одесской ОВА отметил, что правоохранители уже фиксируют последствия новых преступлений россиян. Также чиновник рассказал о жертве и пострадавших.

В результате атаки погиб 35-летний мужчина. Два человека ранены: 37-летняя женщина и 17-летний юноша. Пострадавшие получили многочисленные раны, в состоянии средней тяжести находятся в одном из медицинских учреждений, где получают всю необходимую помощь,

– отметил Олег Кипер.

Министр внутренних дел сообщил , что в Одесской области пострадали 4 человека. Среди них есть, отметил Игорь Клименко.

Последствия падения сбитого "Шахеда": смотрите фото и видео