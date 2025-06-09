Россия производит почти 3 тысячи "Шахедов" в месяц, и столько же беспилотников-имитаторов, – ГУР

Россия в месяц производит более 5 000 дальнобойных дронов. Половина из них являются настоящими беспилотниками типа "Шахед", а другая половина – имитаторами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ пресс-службы Главного управления разведки Минобороны на запрос Forbes Ukraine.

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Какое количество "Шахедов" производит Россия в месяц

В ответе пресс-службы ГУР отметили, что по состоянию на конец мая 2025 года темпы производства Россией беспилотников типа "Shahed-136/Герань-2" составляют около 2 700 дронов в месяц.

Темпы производства имитаторов ударных БПЛА типа "Гербера" – около 2500 единиц.

Новая оценка темпов производства Россией "Шахедов" свидетельствует о пятикратном росте по сравнению с летом 2024 года.

Так, в августе прошлого года собеседник Forbes Ukraine в разведке оценивал темпы производства "Шахедов" в 500 дронов в месяц. В декабре 2024 года темпы могли вырасти до 2 000 БПЛА в месяц, что предполагало издание Defense Express.

Дроны-имитаторы Россия начала применять против Украины вместе с настоящими "Шахедами" с осени 2024 года. Как правило, БПЛА типа "Гербера" сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд. Дроны-имитаторы могут использоваться прежде всего для увеличения нагрузки на украинскую ПВО и для разведывательных целей,

– пишет издание.

По данным Forbes Ukraine, Россия нарастила дроновый террор с начала 2025 года. Так, с января по май враг запустил по Украине почти 13 000 "Шахедов" и их имитаторов.

Темпы атак имели цикличность: месяц – около 2 500 дронов, два месяца – около 4 000, снова месяц – 2 500 единиц, месяц – 4 000.



Динамика обстрелов "Шахедами" в 2025 году / Инфографика Forbes Ukraine

К слову, ночью 9 июня Россия снова массированно обстреляла Украину ракетами и дронами. Враг атаковал 479 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 4 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал", 10 крылатыми ракетами Х-101, 3 крылатыми ракетами Х-22, 2 противорадиолокационными ракетами Х-31П, 1 крылатой ракетой Х-35.