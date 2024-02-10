Люди с ожогами рук спасались огородами: жуткие детали смертельной атаки по Харькову

С 22:46 9 февраля оккупанты наносили удары по Харькову "Шахедами". Попадание зафиксировали в Немышлянском районе города.

Разрушена большая часть улицы. Возгорание возникло из-за утечки топлива с заправки, куда ударили россияне. Жидкость стекала в низину словно огненная река, передает 24 Канал.

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Спасенные люди пытались тушить пожар. Однако такую смесь чрезвычайно сложно ликвидировать без специальной техники и мощного напора воды. Гражданские с ожогами рук спасались огородами, потому что выйти через собственную калитку, которая ведет на улицу, просто не могли. Стояла огненная река. Все пылало.

Соседи стали нам стучать. Такой был грохот, что моя жена сказала убегать. А я такой: "Там же бахнуло, не у нас". Выглянул в окошко, вышел на улицу, открыл калитку, а тут все горит и нельзя выйти. Мы побежали огородами. Огонь от соседей добрался к нам во двор и дальше по тротуару пошел,

– рассказал житель сгоревшего дома Александр.

Более 15 гражданских помещений полностью сгорели и многие получили повреждения. Пока не удалось идентифицировать, какой тип "Шахедов" нанес удар. Территория, куда попали беспилотники, чрезвычайно повреждена огнем. Еще долгое время будут продолжаться работы всех спецслужб.

О погибших

Спасатели нашли тела супружеской пары: женщина с инвалидностью и парализованный мужчина. Жене просто не хватило сил, чтобы выбраться из дома и позвать на помощь.

Она позвонила, начала кричать, что огонь перекинулся на дом. И все. Больше она на связь не выходила. Отец парализованный лежал, она инвалид, но ходила. Предположительно, не успела выскочить. Мы через 10 минут после звонка были на месте, но уже никуда нельзя было зайти,

– отметила невестка погибших супругов Наталья.

Возгорание было похожим на лесной пожар, когда пламя перекидывается с дома на дом. Однако в Харькове было гораздо хуже. Большая температура, что даже бетонный столб рассыпается под рукой.

Также продолжаются поиски останков местной семьи из 5 человек: 2 молодых родителей и 3 их детей. Идентифицировать тела можно будет только по ДНК. На месте уже работает лаборатория.

Все они сгорели заживо. Фактически вся улица превратилась в адскую расплавленную массу, потому что топливо смешалось со снегом и начало гореть, из-за этого произошло возгорание домов,

– сообщил заместитель начальника полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Россия нанесла очередной удар по Харькову