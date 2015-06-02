Атака "Шахедами" и баллистикой, очередной "хлопок" в России: хронология 1965 дня войны
Россия продолжает террор украинских городов. Ночью 2 июня враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахедами" и ракетами. Между тем неспокойно было и на территории самой страны-агрессора.
О ситуации на фронте и международной арене, последствия российских обстрелов , главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Операция "Паутина": Зеленский сказал, сколько дронов по России было запущено
Геолокационные кадры за 1 июня показывают, что оккупанты продвинулись на юго-восток от Константиновки (к северу от Сум). Геолокационные данные за 31 мая и 1 июня свидетельствуют о захвате поселков Дилиевка и Зори на Торецком направлении. Ночью российская армия нанесла удар по подразделению ГСЧС в Никополе. Повреждены окна, стены и вход в укрытие в котором находились спасатели. По прибытию работников экстренной медицинской помощи, россияне повторно нанесли удар, травмировав водителя скорой. Медики были вынуждены самостоятельно вернуться к месту расположения. Спасатели доставили служебным транспортом двух раненых мужчин в лечебное учреждение. По данным следствия, 2 июня 2025 года около 04:00 военные России осуществили артиллерийский обстрел Херсона. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина. В течение суток оккупанты нанесли 593 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области: Президентом Польши становится Кароль Навроцкий, который построил свою кампанию на антиукраинских нарративах. В ночь на 2 июня в России зафиксированы неизвестные беспилотники в нескольких регионах, в частности в Курске, Воронеже, Липецкой области, Ярославле и Рязани. Также неспокойно было под Москвой. Местные жители сообщают о взрывах и дыме, а власти заявляют о сбивании дронов системами ПВО. В некоторых регионах наблюдались перебои с мобильной связью, а власти призвали жителей прятаться в безопасных местах.
Россияне продвинулись на Сумщине и Торецком направлении, – ISW
Потери врага на 2 июня
Россияне нанесли удар по подразделению никопольских спасателей
Из-за вражеского обстрела пострадали двое гражданских мужчин. Чрезвычайники спрятали травмированных людей в укрытии и ждали медиков.
В результате утреннего обстрела Херсона погиб мужчина
5 человек погибли, 9 – получили ранения в результате вражеских атак на Запорожскую область
Харьков был под атакой дронов и ракет
Президентом Польши становится антиукраинский кандидат
Взрывы под Москвой, дым и вспышки в ряде регионов: Россия была снова под атакой беспилотников
Геолокационные кадры за 1 июня показывают, что оккупанты продвинулись на юго-восток от Константиновки (к северу от Сум).
Геолокационные данные за 31 мая и 1 июня свидетельствуют о захвате поселков Дилиевка и Зори на Торецком направлении.
Ночью российская армия нанесла удар по подразделению ГСЧС в Никополе. Повреждены окна, стены и вход в укрытие в котором находились спасатели.
По прибытию работников экстренной медицинской помощи, россияне повторно нанесли удар, травмировав водителя скорой. Медики были вынуждены самостоятельно вернуться к месту расположения.
Спасатели доставили служебным транспортом двух раненых мужчин в лечебное учреждение.
По данным следствия, 2 июня 2025 года около 04:00 военные России осуществили артиллерийский обстрел Херсона.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина.
В течение суток оккупанты нанесли 593 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области:
Президентом Польши становится Кароль Навроцкий, который построил свою кампанию на антиукраинских нарративах.
В ночь на 2 июня в России зафиксированы неизвестные беспилотники в нескольких регионах, в частности в Курске, Воронеже, Липецкой области, Ярославле и Рязани. Также неспокойно было под Москвой.
Местные жители сообщают о взрывах и дыме, а власти заявляют о сбивании дронов системами ПВО.
В некоторых регионах наблюдались перебои с мобильной связью, а власти призвали жителей прятаться в безопасных местах.