Атака "Шахедами" и баллистикой, очередной "хлопок" в России: хронология 1965 дня войны

Россия продолжает террор украинских городов. Ночью 2 июня враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахедами" и ракетами. Между тем неспокойно было и на территории самой страны-агрессора.

О ситуации на фронте и международной арене, последствия российских обстрелов , главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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