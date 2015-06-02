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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами" и баллистикой, очередной "хлопок" в России: хронология 1965 дня войны
2 июня, 07:14
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Атака "Шахедами" и баллистикой, очередной "хлопок" в России: хронология 1965 дня войны

Анастасия Колесникова

Россия продолжает террор украинских городов. Ночью 2 июня враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахедами" и ракетами. Между тем неспокойно было и на территории самой страны-агрессора.

О ситуации на фронте и международной арене, последствия российских обстрелов , главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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08:14, 02 июня

08:00, 02 июня

Россияне продвинулись на Сумщине и Торецком направлении, – ISW

Геолокационные кадры за 1 июня показывают, что оккупанты продвинулись на юго-восток от Константиновки (к северу от Сум).

Геолокационные данные за 31 мая и 1 июня свидетельствуют о захвате поселков Дилиевка и Зори на Торецком направлении.

07:30, 02 июня

Потери врага на 2 июня

За сутки ВСУ уничтожили 1140 оккупантов, 2 танка, 7 ББМ, 48 артиллерийских систем.

07:11, 02 июня

Россияне нанесли удар по подразделению никопольских спасателей

Ночью российская армия нанесла удар по подразделению ГСЧС в Никополе. Повреждены окна, стены и вход в укрытие в котором находились спасатели.

Из-за вражеского обстрела пострадали двое гражданских мужчин. Чрезвычайники спрятали травмированных людей в укрытии и ждали медиков.

По прибытию работников экстренной медицинской помощи, россияне повторно нанесли удар, травмировав водителя скорой. Медики были вынуждены самостоятельно вернуться к месту расположения.

Спасатели доставили служебным транспортом двух раненых мужчин в лечебное учреждение.

07:00, 02 июня

В результате утреннего обстрела Херсона погиб мужчина

По данным следствия, 2 июня 2025 года около 04:00 военные России осуществили артиллерийский обстрел Херсона.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина.

06:25, 02 июня

5 человек погибли, 9 – получили ранения в результате вражеских атак на Запорожскую область

В течение суток оккупанты нанесли 593 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области:

  • был 1 ракетный удар по Запорожью.
  • произошло 12 авиационных обстрелов по Терноватому, Каменскому, Гуляйполю, Железнодорожному, Копани.
  • 351 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чарівне, Новодаровку, Васиновку.
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новодаровку, Малую Токмачку и Луговское.
  • 223 артудара пришлись по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Гуляйполя Железнодорожного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.
  • Поступило 56 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
06:13, 02 июня

Харьков был под атакой дронов и ракет

  • Ночью 2 июня враг ударил дронами по Холодногорскому району. В результате атаки повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто. Пострадали 6 человек, среди них – семилетний мальчик.
  • Под утро противник ударил двумя баллистическими ракетами по Киевскому району. Одна попала возле многоэтажного дома. Другая ударила в дорогу, буквально в нескольких десятках метров от школы. Пострадавших нет.
06:11, 02 июня

Президентом Польши становится антиукраинский кандидат

Президентом Польши становится Кароль Навроцкий, который построил свою кампанию на антиукраинских нарративах.

06:10, 02 июня

Взрывы под Москвой, дым и вспышки в ряде регионов: Россия была снова под атакой беспилотников

В ночь на 2 июня в России зафиксированы неизвестные беспилотники в нескольких регионах, в частности в Курске, Воронеже, Липецкой области, Ярославле и Рязани. Также неспокойно было под Москвой.

Местные жители сообщают о взрывах и дыме, а власти заявляют о сбивании дронов системами ПВО.

В некоторых регионах наблюдались перебои с мобильной связью, а власти призвали жителей прятаться в безопасных местах.