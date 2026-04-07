Россия использует территории Молдовы, Румынии и Беларуси для пролета БПЛА в Украину, – Игнат
Россия использует территории Молдовы, непризнанного Приднестровья, Румынии и Беларуси для пролета своих ударных дронов в Украину. На белорусской территории также, вероятно, есть вышки с ретрансляторами.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Как Россия использует территории иностранных государств для ударов по Украине?
Противник для пролетов использует территорию Молдовы, непризнанного Приднестровья, Румынии и Беларуси. Это уже факт остается фактом. Неоднократно мы сообщали, что российские дроны даже не через территорию Украины направляются, обходя потенциальные зоны поражения своих дронов,
– рассказал Юрий Игнат.
По словам полковника, на территории Беларуси, вероятно, есть вышки с ретрансляторами, которые помогают россиянам управлять их беспилотниками. Игнат отметил, что Воздушные силы часто фиксировали пролет дронов в западные области Украины вдоль границы с Беларусью.
"Для того, чтобы сделать их (ударные БПЛА – 24 Канал) более устойчивыми к подавлению РЭБ, чтобы больше средств пролетало, противник, вероятно, может использовать помощь соседнего государства (Беларуси – 24 Канал), чтобы дроны долетали беспрепятственно", – отметил представитель Воздушных сил.
Юрий Игнат также добавил, что не знает, какие именно пункты управления расположены в Беларуси. Однако он отметил, что украинская разведка может знать больше.
Что известно о российских ретрансляторах для дронов на территории Беларуси?
Президент Владимир Зеленский рассказывал, что с осени 2025 года на территории Беларуси расположены ретрансляторы, которые помогают врагу в применении ударных беспилотников. Именно благодаря этой сети российские войска могут бить по северным регионам Украины.
Позже глава государства подчеркнул, что Украина "сделала все", чтобы нескольких таких объектов уже не существовало. Эти объекты используют для корректировки ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.
Кроме того, Зеленский отмечал, что Россия планирует разворачивать еще станции управления БПЛА в Беларуси и на временно оккупированных территориях Украины. По словам гаранта, Украина будет реагировать на такие угрозы – соответственно.