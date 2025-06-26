Игнат ответил, когда Украина сможет эффективно сбивать еще большее количество "Шахедов"

Украина сейчас имеет на вооружении различные типы зенитных дронов, которыми можно сбивать ударные беспилотники России. Работают по вражеским дронам-камикадзе и мобильные огневые группы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната в эфире "Радио NV".

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Что рассказал Игнат о сбивании вражеских "Шахедов"

Юрий Игнат рассказал, что партнеры активно помогают Украине в предоставлении зенитных дронов, которые могут сбивать вражеские беспилотники. Однако понятно, что вражеские цели сбиваются не дронами едиными.

Надо еще много средств, чтобы проводить радиолокационную разведку, выходить на цель, системы наведения. Таким образом масштабировать это по всей территории страны. Конечно, мы не сможем покрыть дроновым ПВО всю страну. Но сделать это, как мы делаем с начала вторжения локально, закрывая города, объекты, направления, города – к тому оно все и идет,

– подчеркнул полковник.

Представитель Воздушных сил добавил, что операторы зенитных БПЛА могут работать в составе мобильных огневых групп. Однако их эффективность для сбивания "Шахедов" сейчас снизилась из-за того, что Россия начала запускать дроны на большей высоте.

"Но если их опустят ниже, соответственно, их актуальность сразу возникает. Потому что враг сегодня может атаковать высоко, а второй день может атаковать низко", – объяснил Игнат.

Он отметил, что в составе этих мобильных огневых групп могут появиться также дроны-перехватчики. Они могут и отдельно работать, и где-то привлекаться и работать вместе на тех же направлениях, чтобы делать какую-то координацию.

К слову, ранее эксперт по военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что российские войска используют для ударов по Украине новые модификации дронов "Шахед" с камерами, радиоуправлением и искусственным интеллектом. Однако их массовое использование ограничено из-за высокой стоимости.