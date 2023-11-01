Самая длинная тревога в области: под Кропивницким уламки дрона повредили железнодорожную сеть

Ночью 1 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". Угрозу объявили, в частности, и для Кировоградской области.

Над Кропивницким ночью сбили вражеский дрон. В Кировоградской областной военной администрации рассказали о последствиях очередной атаки.

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В Кировоградской области тревога длилась почти 8 часов

По словам Андрея Райковича, главы ОВА, обломки сбитого под Кропивницким районом дрона повредили железнодорожную контактную сеть. Произошло это во время самой длинной тревоги в области. Воздушная тревога в Кировоградской области продолжалась с 17:58 31 октября по 01:53 1 ноября – почти восемь часов.

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры. Ремонтная бригада оперативно починила поврежденный участок.

Россияне атаковали объекты военной и критической инфраструктуры

В ночь на 1 ноября оккупанты направили на Украину 20 "Шахедов" и управляемую авиационную ракету Х-59. Часть "Шахедов" и ракету Х-59 россияне запустили из Курской области, остальные дроны – из Приморско-Ахтарска. Все вражеские цели противник направил на военные объекты и критическую инфраструктуру.

В Воздушных силах заявили, что им удалось сбить 18 из 20 "Шахедов", а также Х-59.

Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области

Ночью враг не раз запускал беспилотники на Полтавщину. В Кременчуге есть попадание по крупнейшему в Украине нефтеперерабатывающему заводу. В результате "прилета" возник пожар, который спасатели ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. К сожалению, предприятие не работает.