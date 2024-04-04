Обычный дом, подлая атака: Зеленский показал ужасные последствия удара "Шахедами" по Харькову

Президент Зеленский отреагировал на массированный обстрел Харькова. Глава государства призвал партнеров помочь с укреплением украинской ПВО, чтобы предотвратить подобные трагедии.

Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким харьковчан, чьи жизни унесла коварная атака "Шахедов" 4 апреля.

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Циничный удар

Глава государства показал кадры, на которых зафиксированы последствия попаданий ударных БПЛА в городе. Он подчеркнул, что враг сознательно целился по жилым домам. Кроме того, противник подло нанес повторный удар по месту, где работали спасатели.

В результате нападения погибли 4 человека. Среди них были и наши спасатели: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Также погибла мирная жительница Зоя Бондюкова. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших. Пострадали более 10 человек, всем оказывается необходимая помощь,

– говорится в заметке президента.

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Зеленский пообещал, что оккупанты непременно заплатят за свой террор в Харькове и все акты агрессии против украинского народа.

Президент напомнил, что наша страна нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы спасти жизни своих граждан.

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