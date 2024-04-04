Обычный дом, подлая атака: Зеленский показал ужасные последствия удара "Шахедами" по Харькову
Источник:Владимир Зеленский
Президент Зеленский отреагировал на массированный обстрел Харькова. Глава государства призвал партнеров помочь с укреплением украинской ПВО, чтобы предотвратить подобные трагедии.
Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким харьковчан, чьи жизни унесла коварная атака "Шахедов" 4 апреля.
Смотрите также В Харькове молодой огнеборец плачет на месте, где Россия убила его отца-спасателя
Циничный удар
Глава государства показал кадры, на которых зафиксированы последствия попаданий ударных БПЛА в городе. Он подчеркнул, что враг сознательно целился по жилым домам. Кроме того, противник подло нанес повторный удар по месту, где работали спасатели.
В результате нападения погибли 4 человека. Среди них были и наши спасатели: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Также погибла мирная жительница Зоя Бондюкова. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших. Пострадали более 10 человек, всем оказывается необходимая помощь,
– говорится в заметке президента.
Последствия "прилетов" в Харькове: видео Владимир Зеленский
Зеленский пообещал, что оккупанты непременно заплатят за свой террор в Харькове и все акты агрессии против украинского народа.
Президент напомнил, что наша страна нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы спасти жизни своих граждан.
Удар по Харькову: что известно
- Ночью противник запустил по Харьковщине две группы беспилотников. Одна из них двигалась с территории России, а другая – с Николаевщины. Те, что летели от границы со страной – агрессором, было трудно сбить, отметили в Воздушных силах.
- Всего из 20 "Шахедов" силы ПВО ликвидировали 11.
- Оккупанты атаковали Новобаварский район города и повредили ряд объектов гражданской инфраструктуры. В частности, 14-этажку, в которой разрушены квартиры с 8 по 12 этаж. В этом доме погибла гражданская женщина.
- Во время повторного удара по городу погибли трое спасателей.
- В ГСЧС назвали их имена. Это 52-летний Владислав Логинов, 32-летний Сергей Байдалинов и 41-летний Владимир Матюшенко.
- В МВД распространили видео, на котором молодой огнеборец плачет на месте, где россияне убили его отца-спасателя.
- Известно, что в результате атаки ранения получили 12 человек. Среди них – 9 гражданских, один полицейский, спасатель и медицинская сестра.