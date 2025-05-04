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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами" на Киев: количество пострадавших возросло до 11, среди них – дети
4 мая, 07:32
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Атака "Шахедами" на Киев: количество пострадавших возросло до 11, среди них – дети

Юлия Мурина
Основні тези
  • В ночь на 4 мая Киев атаковали российские "Шахеды", в результате чего пострадали 11 человек.
  • Среди пострадавших – 2 детей 14 и 17 лет.

В ночь на 4 мая российские военные атаковали столицу Украины ударными дронами. Под прицелом агрессора снова были гражданские. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Сколько пострадавших в Киеве в результате атаки "Шахедами" 04.05.2025

В 07:23 в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в Киеве в результате атаки "Шахедами" возросло до 11 человек. Среди них – 2 детей.

В полиции уточнили, что пострадавшим в результате российского террора от 14 до 70 лет. Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко писал, что пострадали 2 детей 14 и 17 лет.

Последствия атаки "Шахедами" на Киев: смотрите видео

Какие последствия атаки "Шахедами" на Киев сегодня

  • В Оболонском районе произошло возгорание на верхних этажах дома с распространением на кровлю. Также зафиксировано возгорание 7 автомобилей на открытой местности. Обломки упали во дворе дома. Поврежден детский сад.
  • В Шевченковском районе падение обломков и возгорание в нежилой зоне.
  • В Святошинском районе произошло возгорание 3 одноэтажных частных домов.