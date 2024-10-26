Последствия ночного обстрела Киевщины: ликвидировали несколько пожаров, человек погиб

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под ударом оказалась Киевская область.

В ночь на 26 октября Россия атаковала Ирпень и не только. В ГСЧС рассказали о последствиях этого обстрела.

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Пострадали и другие города

В результате ночной вражеской атаки пострадал ребенок, а также спасатели ликвидировали 2 пожара

В частности, в Ирпене из-за падения обломков, загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу. Пожарные смогли ликвидировать возгорание.

В Бориспольском районе повредили частный жилой дом, гараж, в двухэтажном общежитии выбиты окна. В результате атаки пострадал ребенок 2011 года рождения. Также там известно о жертве. Она умерла в больнице.

На Обуховщине пожарные ликвидировали возгорание кровли жилого дома. Ночью Россия также атаковала Киев ударными дронами типа "Шахед". В результате попадания БпЛА в многоэтажку в Соломенском районе там вспыхнул пожар. Кроме этого, погиб ребенок 2009 года рождения.

Россия постоянно атакует Украину дронами. Часто целями становятся именно гражданские объекты.

Последствия обстрела Киевской области / Фото ГСЧС Украины