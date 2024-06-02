Обломки дронов упали на склад промышленного предприятия под Николаевом: возник масштабный пожар

В результате падения обломков сбитых вражеских БпЛА в Куцурубской громаде Николаевского района произошло возгорание складских помещений промышленного предприятия. Это произошло ночью 2 июня.

Об этом сообщили в городской ОВА. Глава ОВА Виталий Ким рассказал детали ситуации.

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Обломки "Шахедов" упали на склад промышленного предприятия на Николаевщине

Виталий Ким рассказал, что сегодня ночью в результате падения обломков сбитых вражеских БПЛА в Куцурубской общине Николаевского района произошло возгорание складских помещений промышленного предприятия. Согласно его словам, по состоянию на 08:40 пожар ликвидирован подразделением ГСЧС площадью 1500 квадратных метров. Известно, что, чтобы потушить огонь привлекли 10 пожарных и 2 единицы техники, а также дополнительно осуществлялся подвоз воды 4 водовозками частного сельскохозяйственного предприятия.

К счастью, пострадавших нет.

Кроме этого, глава Николаевской ОГА рассказал, сколько "Шахедов" сбили над регионом. Так, в ночь на 2 июня силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено одиннадцать БпЛА типа Shahed 131/136.

что в субботу, 1 июня, в 15:50 и 18:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской громады. В результате одного из них в селе Ивановка произошло возгорание травы на территории спортивной площадки школы. Пожар оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших нет.

На Николаевщине был пожар в результате падения обломков сбитых вражеских дронов / Фото ГСЧС

В ГСЧС также показали кадры работы над ликвидацией пожара.

Ликвидировали масштабный пожар, вызванный падением обломков сбитых вражеских БПЛА на Николаевщине: смотрите видео

Сколько всего вражеских целей уничтожили украинская ПВО в ночь на 2 июня

По данным ПС, в течение ночи защитниками неба сбито 24 "Шахеды". Цели уничтожали в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областей.

Только в 8:48 объявили отбой воздушной тревоги. В частности, в Винницкой области угроза продолжалась почти 8 часов. В конце концов, последний 25 "Шахед" тоже удалось уничтожить.

Таким образом защитники неба сбили все 25 из 25 вражеских "Шахедов", которые россияне запустили по Украине этой ночью

Заметим, что в ночь на 2 июня российские оккупанты атаковали Украину: