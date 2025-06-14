Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где летят вражеские беспилотники

Вечером 13 июня Россия запустила "Шахеды". Ударные дроны-камикадзе зашли в воздушное пространство Украины через Черниговскую и Сумскую области.

24 Канал собирает данные от Воздушных сил и мониторов о том, в каких областях объявили тревогу и куда направляются "Шахеды". Если в вашем регионе прозвучали сирены – пройдите в укрытие!

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Где тревога в Украине и где есть угроза от "Шахедов" ночью 14 июня