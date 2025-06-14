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24 Канал Новости Украины Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где летят вражеские беспилотники
13 июня, 23:45
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Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где летят вражеские беспилотники

Владислав Кравцов, Ирина Чеботникова

Вечером 13 июня Россия запустила "Шахеды". Ударные дроны-камикадзе зашли в воздушное пространство Украины через Черниговскую и Сумскую области.

24 Канал собирает данные от Воздушных сил и мониторов о том, в каких областях объявили тревогу и куда направляются "Шахеды". Если в вашем регионе прозвучали сирены – пройдите в укрытие!

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Где тревога в Украине и где есть угроза от "Шахедов" ночью 14 июня

 

00:40, 14 июня

Днепропетровщина – угроза применения врагом ударных БПЛА.

00:26, 14 июня

  • "Шахеды" на юго-восточной части Харьковщины – курсом на юг.

  • "Шахеды" на западе Харьковщины – курсом юго-восточным.

00:24, 14 июня

На Сумщине – вражеский разведывательный БПЛА! Привлечены средства по его сбиванию. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!

00:06, 14 июня

Есть угроза "Шахедов" для Харькова

Об этом сообщили ВС.

23:54, 13 июня

Воздушные силы о движении "Шахедов"

  • "Шахеды" на Сумщине курсом на восток.
  • "Шахеды" на Полтавщине курсом на юг.
  • "Шахеды" на востоке Харьковщины курсом юго-западным.
23:45, 13 июня

Где сейчас тревога в Украине

23:40, 13 июня

Харьковщина - угроза применения врагом ударных БпЛА.
 

23:22, 13 июня

Полтавщина - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.

22:57, 13 июня

  • "Шахеды" на востоке Черниговщины курсом на юг.
  • "Шахеды" на Сумщине курсом на восток.
  • В Сумском и Харьковском районе работа вражеских разведывательных БпЛА.
22:20, 13 июня

  • Вражеские БпЛА на северо-восточном направлении Черниговщины курсом на запад.
  • Вражеские БпЛА на северо-восточном направлении Сумщины курсом на запад.
22:16, 13 июня

Черниговская и Сумская области - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.