Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где летят вражеские беспилотники
Вечером 13 июня Россия запустила "Шахеды". Ударные дроны-камикадзе зашли в воздушное пространство Украины через Черниговскую и Сумскую области.
24 Канал собирает данные от Воздушных сил и мониторов о том, в каких областях объявили тревогу и куда направляются "Шахеды". Если в вашем регионе прозвучали сирены – пройдите в укрытие!
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Где тревога в Украине и где есть угроза от "Шахедов" ночью 14 июня
Днепропетровщина – угроза применения врагом ударных БПЛА. "Шахеды" на юго-восточной части Харьковщины – курсом на юг. "Шахеды" на западе Харьковщины – курсом юго-восточным. На Сумщине – вражеский разведывательный БПЛА! Привлечены средства по его сбиванию. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие! Об этом сообщили ВС. Харьковщина - угроза применения врагом ударных БпЛА. Полтавщина - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера. Черниговская и Сумская области - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.
Есть угроза "Шахедов" для Харькова
Воздушные силы о движении "Шахедов"
Где сейчас тревога в Украине
Днепропетровщина – угроза применения врагом ударных БПЛА.
"Шахеды" на юго-восточной части Харьковщины – курсом на юг.
"Шахеды" на западе Харьковщины – курсом юго-восточным.
На Сумщине – вражеский разведывательный БПЛА! Привлечены средства по его сбиванию. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!
Об этом сообщили ВС.
Харьковщина - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Полтавщина - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.
Черниговская и Сумская области - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.