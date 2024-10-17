В Киевской и части областей – воздушная тревога: Россия атакует "Шахедами"

17 октября 2024, 20:55
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Автор: Маргарита Волошина

Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили в ночь на 18 октября. Россияне снова запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед".

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Россия запустила ударные БпЛА

22:14, 17 октября

В каком направлении летят "Шахеды"

  • БпЛА с Сумщины, курсом на юг и запад.
  • БпЛА в южной и восточной части Черниговщины, курсом на запад.
  • БпЛА в северной части Киевщины, курсом на запад.
  • БпЛА в восточной части Житомирщины, курсом на запад.
  • БпЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Черкасской области, курс западный.
  • БпЛА на границе Полтавщины и Сумщины, курс западный.
21:53, 17 октября

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что немало групп российских БпЛА сейчас залетают в небо Украины.

Будет работа у ребят и девушек наших,
– сообщил он.

21:28, 17 октября

Движение ударных БпЛА

  • БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину.
  • БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину.
  • БпЛА с Полтавщины, курсом на юг
21:09, 17 октября

Где сейчас дроны

  • БпЛА в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный.
  • БпЛА в северной части Сумской области, курс западный.
  • БпЛА в северной части Полтавской области, курс юго-западный.
20:48, 17 октября

Карта тревог по состоянию на сейчас

20:24, 17 октября

Воздушные силы сообщают о движении дронов-камикадзе в Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.

20:15, 17 октября

Сумская область – угроза ударных БпЛА! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении,
– говорится в сообщении Воздушных сил.