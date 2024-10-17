В Киевской и части областей – воздушная тревога: Россия атакует "Шахедами"

Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили в ночь на 18 октября. Россияне снова запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед".

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Россия запустила ударные БпЛА