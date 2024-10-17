В Киевской и части областей – воздушная тревога: Россия атакует "Шахедами"
Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили в ночь на 18 октября. Россияне снова запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед".
Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Россия запустила ударные БпЛА
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что немало групп российских БпЛА сейчас залетают в небо Украины. Будет работа у ребят и девушек наших, Воздушные силы сообщают о движении дронов-камикадзе в Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей. Сумская область – угроза ударных БпЛА! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении,
В каком направлении летят "Шахеды"
– сообщил он.
Движение ударных БпЛА
Где сейчас дроны
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что немало групп российских БпЛА сейчас залетают в небо Украины.
Будет работа у ребят и девушек наших,
Воздушные силы сообщают о движении дронов-камикадзе в Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.
Сумская область – угроза ударных БпЛА! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении,