Россияне запустили "Шахеды" с двух направлений: в Киеве и ряде областей объявили тревогу

24 октября 2024, 23:44
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Автор: Анжелика Байбак, Ирина Чеботникова

Поздно вечером 24 октября враг запустил "Шахеды". Традиционно оккупанты атакуют Украину по нескольким направлениям.

Воздушные силы сначала написали, что первые дроны зашли в воздушное пространство Украины с Севера. Но довольно скоро стало известно, что дополнительно состоялись пуски из Приморско-Ахтарска.

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Где сейчас летят "Шахеды", где объявлена тревога

00:49, 25 октября

Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровщины.

00:46, 25 октября

Очередная группа вражеских БПЛА на Запорожье движется в северном направлении.

00:44, 25 октября

Житомирская область – движение ударных БПЛА с Киевщины.

00:35, 25 октября

В Киевской области силы ПВО работают по БПЛА.

00:31, 25 октября

Актуальная карта тревог

00:31, 25 октября

Кроме атаки дронами, также существует угроза применения врагом баллистического вооружения с Востока.

00:29, 25 октября

Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровщины.

00:27, 25 октября

Движение ударных БПЛА в направлении Киева с Севера.

23:56, 24 октября

В Киеве и области объявили воздушную тревогу.

23:43, 24 октября

Несколько групп ударных БПЛА движутся с Запорожья на Днепропетровщину.

23:41, 24 октября

Где тревога в Украине

23:31, 24 октября

Сейчас несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Черниговской области в направлении Киевщины.

23:26, 24 октября

Зафиксирован запуск ударных БПЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска.

22:57, 24 октября

Вражеские БПЛА на Сумщине, движутся на Черниговщину.

22:44, 24 октября

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.