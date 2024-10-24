Россияне запустили "Шахеды" с двух направлений: в Киеве и ряде областей объявили тревогу

Поздно вечером 24 октября враг запустил "Шахеды". Традиционно оккупанты атакуют Украину по нескольким направлениям.

Воздушные силы сначала написали, что первые дроны зашли в воздушное пространство Украины с Севера. Но довольно скоро стало известно, что дополнительно состоялись пуски из Приморско-Ахтарска.

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Где сейчас летят "Шахеды", где объявлена тревога