Россияне запустили "Шахеды" с двух направлений: в Киеве и ряде областей объявили тревогу
Поздно вечером 24 октября враг запустил "Шахеды". Традиционно оккупанты атакуют Украину по нескольким направлениям.
Воздушные силы сначала написали, что первые дроны зашли в воздушное пространство Украины с Севера. Но довольно скоро стало известно, что дополнительно состоялись пуски из Приморско-Ахтарска.
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Где сейчас летят "Шахеды", где объявлена тревога
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровщины. Очередная группа вражеских БПЛА на Запорожье движется в северном направлении. Житомирская область – движение ударных БПЛА с Киевщины. В Киевской области силы ПВО работают по БПЛА. Актуальная карта тревог Кроме атаки дронами, также существует угроза применения врагом баллистического вооружения с Востока. Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровщины. Движение ударных БПЛА в направлении Киева с Севера. В Киеве и области объявили воздушную тревогу. Несколько групп ударных БПЛА движутся с Запорожья на Днепропетровщину. Сейчас несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Черниговской области в направлении Киевщины. Зафиксирован запуск ударных БПЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска. Вражеские БПЛА на Сумщине, движутся на Черниговщину. Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Где тревога в Украине
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровщины.
Очередная группа вражеских БПЛА на Запорожье движется в северном направлении.
Житомирская область – движение ударных БПЛА с Киевщины.
В Киевской области силы ПВО работают по БПЛА.
Актуальная карта тревог
Кроме атаки дронами, также существует угроза применения врагом баллистического вооружения с Востока.
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровщины.
Движение ударных БПЛА в направлении Киева с Севера.
В Киеве и области объявили воздушную тревогу.
Несколько групп ударных БПЛА движутся с Запорожья на Днепропетровщину.
Сейчас несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Черниговской области в направлении Киевщины.
Зафиксирован запуск ударных БПЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска.
Вражеские БПЛА на Сумщине, движутся на Черниговщину.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.