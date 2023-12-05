Директор департамента гражданской защиты Львовской ОВА Игорь Туз рассказал о последствиях атаки "Шахедами" на Львовскую область. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Враг атаковал "Шахедами" и ракетами: в Генштабе уточнили сбитые цели во время вчерашнего удара

Последствия атаки во Львовской области

Игорь Туз рассказал, что воздушная тревога в регионе продолжалась с 2:43 до 5 утра. Однако разрушений, к счастью, нет.

По его словам, один БПЛА упал на территории объекта и еще 2 – за его пределами. Именно поэтому вреда враг не нанес.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что во время воздушной тревоги враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры.

В результате удара возник пожар, однако его оперативно потушили. По его словам разрушения все-таки есть, однако они незначительны.

Враг планирует дальнейшие атаки

Туз отметил, что большая часть воздушных целей над Львовской областью сбивается, однако враг продолжает посылать "Шахеды". По словам специалистов, он предположил, что основной целью таких атак является не разрушение, а выявление нашей ПВО.

Наверное, враг что-то планирует в дальнейшем и имеет более серьезные намерения,

– сказал Игорь Туз.

Оккупанты выпустили по Украине 17 БПЛА и 6 ракет