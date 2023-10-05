Знаем тактику и справляемся: в ОК "Юг" рассказали, как противодействуют ночным атакам дронов

В ночь на 5 октября российские оккупанты выпустили по Украине 29 "Шахедов". Это очередная массированная атака, которой враг пытался терроризировать припортовую инфраструктуру и логистику регионов, прилегающих к зоне прифронтовых областей.

Враг опасается, что оттуда могут подтягиваться силы и резервы Сил обороны. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Оккупанты делают ставку на то, что оттуда могут подтягиваться силы и резервы Сил обороны. Они опасаются этого, не могут предусмотреть тактики действий наших подразделений и пытаются терроризировать регионы Украины, которые сейчас кажутся им приоритетными", - пояснила она.

Эффективная работа украинского ПВО

Наталья Гуменюк отметила, что тактика захватчиков была предсказуемой. В частности, 10 дронов были уничтожены над Николаевской областью, 5 беспилотников, которые также были уничтожены, направлялись в направлении припортовой инфраструктуры Одесской области.

Кроме того, работали воины Воздушного командования "Центр", 9 дронов были уничтожены в Кировоградской области. К сожалению, было попадание в объект инфраструктуры, где возник пожар, но его удалось оперативно локализовать. Информация о пострадавших не поступала.

Результативность работы сил противовоздушной обороны достаточно высокая, хотя враг пытался обойти систему ПВО. Россияне запустили сразу несколько групп "Шахедов", чтобы они рассредоточивали наши усилия.

Были сложные маневры. Вы могли видеть, что наблюдали их (дроны – 24 Канал) и над Черкасской областью, затем они снова возвращались в южные регионы. Это тактика, которую мы уже видели, изучаем и понимаем, как ей противодействовать. В большинстве случаев нам это удается,

– подчеркнула спикер.

Гуменюк об атаке дронами в ночь на 5 октября: смотрите видео

Враг выпустил по Украине 29 "Шахедов": главное