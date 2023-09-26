Оккупанты повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией, – ОК "Юг"
Российские захватчики ночью 26 сентября в очередной раз атаковали Украину. В результате этого обстрела на границе между Украиной и Румынией россияне повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией.
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. В этот раз россияне применили беспилотники типа "Шахед", передает 24 Канал.
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Что известно об атаке пункта пропуска с Румынией
Наталья Гуменюк отметила, что Одесская область страдала этой ночью от воздушных атак. В частности, на этот регион враг направил ударные беспилотники.
Атака была направлена на портовую и пограничную инфраструктуру Подунавья. В результате попадания там есть возгорание автотранспорта в зоне ожидания, есть информация о 2 пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь,
– сказала она.
Она также подчеркнула, что был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, готовившегося к пересечению границы. Также россияне повредили пограничную инфраструктуру в международном пункте пропуска.
В заключение Гуменюк подчеркнула, что результативность работы Сил противовоздушной обороны очень высока. По ее словам, 10 "Шахедов" над Одесской уничтожили наши защитники неба.
Что известно об атаке на Одесскую область
- Российские оккупанты вечером 26 сентября запустили ударные беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" по Украине из Чауды в Крыму. Через несколько часов эти БПЛА добрались до Одесской области.
- Впоследствии стало известно, что в Одесской области раздались взрывы. По предварительным данным, это связано с работой украинских сил противовоздушной обороны.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки все же попадание в области. В частности, враг в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру в Измаильском районе, двое мужчин получили ранения.
- Кроме того, в Одесской области повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков. 6 фур загорелись. Пожарные уже ликвидировали пожары.
- Пока известно, что украинская ПВО во время атаки уничтожила 26 "Шахедов" по всей территории нашего государства. В общей сложности враг пустил 38 ударных БПЛА.