Оккупанты повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией, – ОК "Юг"

Российские захватчики ночью 26 сентября в очередной раз атаковали Украину. В результате этого обстрела на границе между Украиной и Румынией россияне повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. В этот раз россияне применили беспилотники типа "Шахед", передает 24 Канал.

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Что известно об атаке пункта пропуска с Румынией

Наталья Гуменюк отметила, что Одесская область страдала этой ночью от воздушных атак. В частности, на этот регион враг направил ударные беспилотники.

Атака была направлена на портовую и пограничную инфраструктуру Подунавья. В результате попадания там есть возгорание автотранспорта в зоне ожидания, есть информация о 2 пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь,

– сказала она.

Она также подчеркнула, что был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, готовившегося к пересечению границы. Также россияне повредили пограничную инфраструктуру в международном пункте пропуска.

В заключение Гуменюк подчеркнула, что результативность работы Сил противовоздушной обороны очень высока. По ее словам, 10 "Шахедов" над Одесской уничтожили наши защитники неба.

Что известно об атаке на Одесскую область