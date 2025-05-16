Уничтожено более 30 "Шахедов": в ОВА рассказали об ударе по Черкасской области
- Ночью 16 мая российские оккупанты атаковали Черкасскую область "Шахедами".
- По вражеским целям работали силы и средства ПВО.
- В области уничтожено 32 российских БпЛА.
Российские оккупанты ночью 16 мая атаковали Черкасскую область "Шахедами". По вражеским воздушным целям работали силы ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской ОВА.
Смотрите также В Киеве прогремели взрывы и произошел пожар
Атака на Черкасскую область
Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВА, отметил, что по вражеским целям работали силы и средства ПВО, мобильные огневые группы.
Согласно предварительным данным, в целом в пределах области уничтожено 32 российские БпЛА.
Указывается, что обошлось без травмированных. Глава ОВА сообщил, что обращений от населения о повреждении имущества пока тоже нет.
По состоянию на 7:57 обследование территории продолжается.
Смотрите также В Киеве прогремели взрывы и произошел пожар
Напомним, что в Киеве утром раздавались взрывы. В КГВА указали, что в Святошинском районе в результате ночной атаки зафиксировали падение обломков на территории котельной. Кроме этого, также повреждены окна и автомобили в жилом квартале. Информацию о пострадавших уточняют.