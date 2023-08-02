Ночная атака "Шахедами": спасатели показали повреждения в Киеве
Источник:ГСЧС
Россия в ночь на 2 августа атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Шахед". Спасатели сообщили, что обломки дронов упали в Соломенском районе города.
Работники ГСЧС написали о повреждении админздания. Известно, что Россия атаковала столицу Украины более чем 10 дронами.
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Обломки дронов упали в Соломенском районе Киева
Сегодня ночью (2 августа – 24 Канал) враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков зафиксировано в Соломенском районе города. Следовательно, поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж,
– объяснили спасатели.
Они обследовали поврежденное здание. К счастью, пожар не возник, люди не ранены.
Последствия падения обломков в Соломенском районе / Фото ГСЧС
Издание КИЕВ24 сообщило, что территорию падения обломков огородили лентой, чтобы на пешеходов не упало стекло.
На месте падения обломков дронов в админздание Соломенского района частично разрушен фасад и окна на верхних этажах.
Кроме того, ударная волна вышибала окна в домах напротив, повредила отделения банка, магазины и жилые помещения.
Последствия падения обломков в Соломенском районе
Обломки дронов нанесли повреждения на Киевщине
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что во время ночных обстрелов Киевской области загорелся частный дом в одной из общин. Пожар оперативно ликвидирован.
По данным полиции, хозяйка не пострадала, ведь во время тревоги была в укрытии.
В Киевской области загорелся дом / Фото с телеграм-канала Андрея Небитова