Ночная атака "Шахедами": спасатели показали повреждения в Киеве

Россия в ночь на 2 августа атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Шахед". Спасатели сообщили, что обломки дронов упали в Соломенском районе города.

Работники ГСЧС написали о повреждении админздания. Известно, что Россия атаковала столицу Украины более чем 10 дронами.

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Обломки дронов упали в Соломенском районе Киева

Сегодня ночью (2 августа – 24 Канал) враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков зафиксировано в Соломенском районе города. Следовательно, поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж,

– объяснили спасатели.

Они обследовали поврежденное здание. К счастью, пожар не возник, люди не ранены.

Последствия падения обломков в Соломенском районе / Фото ГСЧС

Издание КИЕВ24 сообщило, что территорию падения обломков огородили лентой, чтобы на пешеходов не упало стекло.

На месте падения обломков дронов в админздание Соломенского района частично разрушен фасад и окна на верхних этажах.

Кроме того, ударная волна вышибала окна в домах напротив, повредила отделения банка, магазины и жилые помещения.

Последствия падения обломков в Соломенском районе

Обломки дронов нанесли повреждения на Киевщине

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что во время ночных обстрелов Киевской области загорелся частный дом в одной из общин. Пожар оперативно ликвидирован.

По данным полиции, хозяйка не пострадала, ведь во время тревоги была в укрытии.



В Киевской области загорелся дом / Фото с телеграм-канала Андрея Небитова

Взрывы в Киеве раздались ориентировочно в 2:54 2 августа. Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. В Киевской городской военной администрации сообщили о сбитии всех воздушных целей – более 10 вражеских дронов. Обломки упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.