Россия цинично ударила "Шахедами" по Сумщине: возникли пожары, повреждены нежилые помещения
- Утром 11 мая несколько российских беспилотников атаковали Сумскую область.
- В результате атаки повреждены нежилые помещения, возникли пожары.
Российские оккупанты продолжают террор украинских городов. Этой ночью под прицелом противника оказалась Сумщина.
Армия России атаковала регион "Шахедами". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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Россия атаковала Сумскую область
Вражеские силы утром в воскресенье, 11 мая, атаковали Конотопский район.
Утром 11 мая несколько российских беспилотников атаковали Поповскую общину. Повреждены нежилые помещения, возникли пожары,
– сообщили в ГСЧС.
Спасатели ликвидировали обнаруженные очаги горения. Территорию, по которой ударил враг, обследовали.
В ГСЧС сообщили, есть ли пострадавшие в результате атаки врага. По их данным, информация о травмированных не поступала.
Враг атаковал Сумскую область / Фото ГСЧС
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Напомним, что в ночь на 11 мая (с 2 часов ночи 11 мая) противник атаковал Украину 108-ю ударными БпЛА. По состоянию на утро подтверждено сбитие 60 ударных дронов.
В Воздушных силах указали, что в результате вражеской атаки пострадала Сумщина.